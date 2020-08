Le point sur le fonctionnement, les avantages et les inconvénients de la vente à réméré. La vente à réméré se présente comme une option intéressante pour les propriétaires de biens immobiliers en mauvaise posture financière. Découvrez le principe, les avantages et inconvénients de ce type de vente très spécifique.

iStock-Mahmud013

Le principe de la vente à réméré

Les avantages du dispositif

Les inconvénients de la vente à réméré

Le principe de la vente à réméré est simple : le vendeur d'un bien immobilier le cède à un acheteur intéressé contre de l'argent et la possibilité de racheter son bien sur une période déterminée. À l'instar de la vente immobilière classique, l'acte de vente est rédigé par un notaire. L'entente est réalisée entre particuliers, via une agence immobilière ou des entreprises spécialisées dans ces opérations. Le vendeur doit alors faire estimer son bien afin de déterminer le prix de vente et de rachat. Après accord, les parties s'entendent sur la durée de l'opération, de six mois à une durée maximum de cinq ans. L'ancien propriétaire devient alors locataire du nouvel acquéreur. Il doit donc lui verser une indemnité d'occupation dont le montant est déterminé lors de l'entente. Le vendeur peut ensuite proposer de racheter le bien en remboursant le prix principal et les frais engagés lors de la vente. Si, au terme du délai, il ne peut réunir la somme nécessaire au rachat, il perd la propriété de son bien, ainsi que le droit d'occuper le logement.La vente à réméré est avantageuse pour les vendeurs dont la situation financière se détériore subitement. Ils obtiennent par ce biais un financement conséquent qui leur permet de conserver leur bien immobilier sans avoir à solliciter de crédit auprès d'une institution financière. Contrairement à un crédit classique, l'opération exempt les vendeurs d'intérêts puisqu'ils ne sont tenus que de rembourser la somme relative au rachat et les frais engendrés par l'opération.La vente à réméré est certes attrayante pour les propriétaires en mauvaise posture financière, mais elle n'est pas sans risque. Le propriétaire vendeur parie en effet sur l'amélioration future, plus ou moins rapide, de ses finances. S'il n'est en mesure de racheter son bien à l'issue du délai contractuel, il le perd tout simplement. Les sociétés spécialisées dans ces démarches effectuent les études de viabilités préalables et établissent un ratio avant de mettre en relation le propriétaire vendeur avec un potentiel acquéreur. Il est déconseillé de se lancer dans ce type d'opération sans réelle visibilité sur l'évolution de son taux d'endettement sur le court terme.