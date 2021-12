La tour Montparnasse pourra bien être surélevée de 20 mètres

Le projet qui prévoit d’ajouter au sommet du gratte-ciel parisien une serre agricole a été validé par le tribunal administratif.

Le tribunal administratif de Paris a donné son feu vert au projet privé de rénovation de la Tour Montparnasse, approuvé en 2019 par la Ville et qui prévoit une surélévation de 20 mètres avec l’ajout à son sommet d’une serre agricole. «Il n’y a désormais plus de frein juridique au démarrage des travaux.» Le tribunal a validé jeudi le permis de construire délivré par la Ville, jugeant le projet de l’Ensemble Immobilier Tour Maine-Montparnasse (EITMM), les copropriétaires de la tour, conforme au plan local d’urbanisme (PLU) de la capitale même «s’il ne respecte pas les règles de hauteur maximale prévues».

Cependant, des exceptions à ces règles sont possibles «lorsque les modifications d’un bâtiment existant permettent sa mise aux normes et l’amélioration de ses performances énergétiques», a estimé la juridiction pour justifier son feu vert, se basant sur les documents qui anticipent «d’importantes économies d’énergie» et «une meilleure isolation acoustique». «Des matériaux et des techniques de construction plus conformes aux enjeux et normes d’aujourd’hui ont été choisis», affirme aussi le tribunal pour qui l’épaississement des 13 premiers étages, ajouté au changement des façades vitrées, permettra de «renforcer l’isolation» et de «couper les courants descendants qui s’abattent sur les piétons et riverains».

Prévue à l’origine pour les JO 2024

«D’un point de vue esthétique, la réhabilitation de la Tour s’accompagne d’une recherche architecturale aboutissant à un résultat harmonieux», dit encore le tribunal, saisi par une opposante au projet. Baptisé «Demain Montparnasse», le projet lauréat, porté par le groupement d’architectes Nouvelle AOM, vise à «redonner une identité forte, innovante, dynamique et moderne» à la tour érigée en 1973, la plus haute de Paris (209 mètres) après la Tour Eiffel. Ce projet avait en 2019 soulevé l’opposition de plusieurs associations de défense de l’environnement et du paysage, mécontentes de la surélévation. Les travaux devaient initialement débuter en 2019 pour que la nouvelle tour soit prête en 2024, à l’occasion des Jeux olympiques.