La SCPI WEMO ONE accélère son expansion européenne avec une nouvelle acquisition en Espagne

La SCPI WEMO ONE franchit une étape majeure dans sa stratégie d'internationalisation avec l'acquisition d'un nouvel actif commercial en Espagne, portant ainsi la part de son patrimoine européen à 50% de son portefeuille global. Cette opération significative illustre la volonté du groupe de renforcer sa présence sur le marché immobilier européen.

Une acquisition stratégique à fort potentiel

Le nouvel investissement concerne un actif prime occupé par la Banque Santander, quatrième établissement bancaire européen, dans la ville de Ferrol en Espagne. L'immeuble – qui développe une surface de 941 m² – a été acquis pour un montant de 2,55 millions d'euros hors droits.

Cette transaction se distingue par son rendement attractif de 8,69% acte en main (non garanti) et génère un loyer annuel de 232 000 euros, sécurisé par un bail d'une durée ferme résiduelle de plus de cinq ans.

L'actif bénéficie d'un emplacement premium et d'un aménagement moderne, comme en témoigne son architecture intérieure caractéristique aux couleurs de l'enseigne bancaire. Cette acquisition – qui constitue le quatrième investissement de WEMO ONE en Espagne – s'inscrit parfaitement dans la stratégie de diversification géographique du portefeuille.

Des objectifs ambitieux pour 2025

WEMO ONE ne compte pas s'arrêter en si bon chemin puisque la société de gestion vise une proportion de 75% d'actifs européens dans son patrimoine dès le deuxième trimestre 2025. Cette stratégie d'expansion européenne s'accompagne d'objectifs de performance élevés avec un taux de distribution cible de 9,50% pour l'année 2025 et de 7% sur la durée de détention recommandée des parts (rendements non garantis, nets de frais et bruts de fiscalité).

Un acteur en pleine croissance

Créée en 2017, WEMO REIM s'est rapidement imposée comme un acteur innovant dans le secteur de la gestion immobilière. La société de gestion, qui compte aujourd'hui plus de 40 collaborateurs, s'appuie sur une équipe dirigeante expérimentée composée de professionnels reconnus de l'immobilier.

Cette expertise se reflète dans la gestion de la SCPI WEMO ONE, dont la stratégie d'investissement vise à constituer un patrimoine immobilier diversifié, principalement réparti entre la France (objectif de 25%) et l'Europe (objectif de 75%).

Une stratégie de création de valeur

La réussite de WEMO ONE repose sur une approche d'investissement rigoureuse, privilégiant des actifs bien situés, loués à des locataires de premier plan et offrant des perspectives de rendement attractives. L'acquisition de l'agence Santander à Ferrol illustre parfaitement cette stratégie, combinant la solidité d'un locataire institutionnel, un emplacement stratégique et un rendement sécurisé sur le long terme.

Cette nouvelle étape dans le développement de WEMO ONE témoigne de la capacité de cette SCPI à identifier et à concrétiser des opportunités d'investissement créatrices de valeur sur le marché européen, tout en maintenant un niveau de performance attractif pour ses investisseurs.