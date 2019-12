La SCPI Urban Cœur Commerce acquiert un portefeuille de commerces

Lancée il y a tout juste un an, la SCPI Urban Cœur Commerce a comme objectif de constituer un patrimoine diversifié de commerces, essentiellement de centre-ville. La société de gestion Urban Premium vient d'annoncer la première acquisition pour cette SCPI de rendement.

Il s'agit d'une première tranche d'un portefeuille de murs de boutiques situées dans des villes régionales, pour un montant de 4,2 millions € hors frais et hors droits.

Dans le détail, le portefeuille ciblé se ventile sur 12 locaux commerciaux situés entre autres dans le centre de Nantes, Aix-en-Provence, Orléans et Lens. La surface totale développée est supérieure à 3000 m2 et le taux d'occupation locative est de 100%. Outre des commerçants indépendants occupants historiques de ces actifs, des enseignes prestigieuses sont également locataires comme Orange, Carrefour ou la Caisse d'Epargne.

Pour rappel, la SCPI Urban Cœur Commerce, à capital variable, est actuellement ouverte aux souscriptions, et son capital social maximum s'élève à 19 290 700 € (hors prime d'émission). Le prix de souscription est fixé à 300 € par part. Ce prix inclut une prime d'émission de 53 €, dont une commission de souscription de 36 € (dont 33 € facturés au titre des frais de collecte et 3 € facturés au titre des frais de recherche d'investissements, de préparation et de réalisation des augmentations de capital) et des frais d'acquisition des actifs immobilier de 17 €. Le minimum de souscription est de dix parts.