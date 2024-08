La SCPI Sofidy Europe Invest s'implante au cœur d'Amsterdam

Dans un contexte immobilier européen qui se stabilise après plusieurs trimestres de correction des valeurs et des volumes engagés par les investisseurs, la SCPI Sofidy Europe Invest vient de réaliser une acquisition stratégique au cœur d'Amsterdam dans des conditions financières attractives. Cette opération marque une étape importante dans le développement du portefeuille de la SCPI, trois ans après son ouverture au public.

Un emplacement prestigieux dans le quartier du Jordaan

L'investissement porte sur un immeuble mixte de 1 750 m² situé sur le Rozengracht, une artère emblématique du centre historique d'Amsterdam. Le quartier du Jordaan, où se trouve le bien, est réputé pour son charme authentique, ses bâtiments du XVIIe siècle et sa vie culturelle dynamique. Cette localisation « prime » offre un potentiel de valorisation important à long terme , Amsterdam étant une métropole européenne attractive tant pour le segment résidentiel que pour les locaux professionnels.

Un actif à l'histoire riche et au potentiel prometteur

L'immeuble, dont l'origine remonte à 1644, témoigne de l'histoire industrielle et commerciale d'Amsterdam. Autrefois occupé par un fabricant de manteaux britannique, il a ensuite abrité un studio de prêt-à-porter servant de showroom pour de grandes enseignes. Cette reconversion illustre la capacité d'adaptation du bâtiment aux évolutions du marché.

Aujourd'hui, l’actif se développe sur 6 niveaux au total :

- 4 étages de bureaux totalisant 993 m²

- Une salle de fitness de 600 m² au rez-de-chaussée

- Un sous-sol



L'immeuble accueille actuellement cinq locataires, assurant ainsi une diversification significative du risque locatif.

Une rénovation récente aux meilleurs standards actuels

Entre 2020 et 2021, l'actif a bénéficié d'une rénovation substantielle, mobilisant un investissement de plus de 2 millions d'euros . Ces travaux ont permis de moderniser l'immeuble tout en préservant son caractère historique. Les aménagements réalisés répondent aux exigences actuelles en matière de confort et de performance environnementale, notamment avec l'installation de panneaux solaires sur le toit.



Les atouts architecturaux du bâtiment , tels que ses grandes ouvertures vitrées, ses balcons à l'arrière et sa hauteur sous plafond généreuse, ont été préservés, offrant aux occupants un cadre de travail lumineux et agréable.

Une opportunité d'investissement attractive

Sofidy a su saisir cette opportunité d'investissement dans des conditions financières avantageuses. L'acquisition a été réalisée à un prix de revient inférieur aux valeurs de marché actuelles , ce qui témoigne de la capacité de la société de gestion à identifier et concrétiser des transactions à fort potentiel.

Le rendement immédiat annoncé est de 6% net , un taux attractif compte tenu de la localisation de l’actif. Ce rendement exprime le rapport entre les loyers perçus et le coût total d'acquisition, incluant les frais et droits de mutation.

Olivier Loussouarn, Directeur des Investissements de Sofidy, souligne les atouts de cette acquisition :

- Un marché locatif tendu à Amsterdam, laissant entrevoir des perspectives de croissance des loyers

- Un prix au mètre carré avantageux , notamment par rapport aux valeurs du secteur résidentiel

- Une contribution à l'amélioration de la performance distributive de la SCPI

Perspectives et stratégie de Sofidy Europe Invest

Cette acquisition s'inscrit dans une stratégie plus large de développement de la SCPI Sofidy Europe Invest . La société de gestion annonce que d'autres acquisitions sont déjà sécurisées et devraient être finalisées prochainement , renforçant ainsi le portefeuille du fonds.



L'objectif est de constituer un patrimoine immobilier diversifié et de qualité dans les principales métropoles européennes, tout en maintenant un équilibre entre rendement attractif et potentiel de valorisation à long terme.

Conclusion

L'acquisition de cet immeuble mixte au cœur d'Amsterdam représente une étape significative dans le développement de la SCPI Sofidy Europe Invest. Elle illustre la capacité de la société de gestion à identifier des opportunités d'investissement alliant qualité immobilière, emplacement stratégique et potentiel de rendement attractif.

Alors que le marché immobilier européen continue d'évoluer rapidement, Sofidy démontre sa volonté de construire un portefeuille diversifié et résilient, capable de générer des revenus stables pour les associés de Sofidy Europe Invest, tout en offrant des perspectives de croissance à long terme.