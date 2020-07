La SCPI PFO de PERIAL Asset Management annonce l'acquisition d'un immeuble de bureaux à Amsterdam pour près de 24 millions €

Accompagnant une collecte dynamique depuis le passage en capital variable de sa SCPI PFO, PERIAL Asset Management continue d'approfondir la diversification européenne de son véhicule immobilier, initiée en 2017. Avec 22% de son patrimoine situé en dehors de nos frontières à fin 2019 (Allemagne, Pays-Bas, Espagne, Italie), PFO est l'une des SCPI historiques du marché ayant le plus investi à l'étranger. L'annonce récente de l'acquisition de l'immeuble « Brunel Building », localisé dans le Rieker Business Park à Amsterdam, conforte ce positionnement international.

Le parc d'activités Rieker Bussiness Park est une pépinière de grandes entreprises internationales comme Price Waterhouse Coopers. Il comprend en particulier l'immeuble emblématique B Amsterdam, ancien siège social d'IBM à Amsterdam devenu lieu d'accueil de start-ups et de réunions de grands groupes, considéré comme un des principaux incubateurs de start-ups en Europe, ainsi que le « Brunel Building » qui héberge le célèbre cabinet de recrutement international. Ce parc d'activités bénéficie d'une bonne accessibilité par l'autoroute A4 qui le relie à La Haye et à Rotterdam, ainsi que d'une desserte à partir du centre-ville d'Amsterdam par les transports en commun.

L'immeuble « Brunel Building » développe une surface de 4 985 m2 de bureaux, avec 48 places de parking. L'acquisition a été finalisée au prix de 23,8 millions €, soit environ 4 800 € / m2. Perial AM ne dévoile pas le taux de rendement locatif obtenu sur ce nouvel actif qui entre en portefeuille, mais le taux d'occupation est de 100% sur une belle signature puisqu'il s'agit d'un groupe international avec plus de 40 ans d'existence, coté en bourse d'Amsterdam, qui emploie aujourd'hui plus de 14 000 salariés dans 44 pays.

« A travers cette nouvelle acquisition à Amsterdam pour le compte de PFO, PERIAL AM poursuit la stratégie de diversification du patrimoine de la SCPI sur les principaux marchés immobiliers de la zone Euro. L'immeuble Brunel constitue une opportunité d'investissement exceptionnelle grâce à son emplacement stratégique et au puissant locataire qui l'occupe depuis plusieurs années. Cette acquisition souligne l'intérêt de PERIAL Asset Management pour le marché européen et son intention de renforcer sa présence dans les principales villes des Pays-Bas », résume Yann Guivarc'h, directeur général de PERIAL Asset Management.