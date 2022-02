La SCPI PF Grand Paris de Perial AM obtient le label ISR

Et de 3 ! Perial AM vient d’annoncer la labellisation ISR de sa SCPI phare PF Grand Paris, ce qui en fait le 3ème véhicule géré par cette société de gestion indépendante à obtenir cette précieuse certification. En effet, la SCPI PFO2 et la SCI Perial Euro Carbone -deux autres fonds de Perial- avaient été labellisées ISR dès le mois de décembre 2020, faisant ainsi partie des premiers véhicules immobiliers reconnus officiellement pour leur gestion ESG, peu après le lancement du label ISR immobilier sous l’impulsion de l’ASPIM en octobre 2020. Perial annonce également que le label ISR est maintenu pour PFO2 et Perial Euro Carbone suite à la revue annuelle de ces fonds par le certificateur.

Le label ISR immobilier est la déclinaison à la classe d’actifs immobilière de cette certification environnementale, sociale et de gouvernance (ESG) qui existe depuis de nombreuses années pour les fonds collectifs financiers. Il s’agit là d’un outil à destination des investisseurs particuliers et professionnels, leur permettant d’orienter leurs décisions de placements dans le respect des normes environnementales, sociétales et gouvernementales. L’AFNOR (Association Française de Normalisation) définit l’Investissement Socialement Responsable comme « une méthode de gestion qui consiste à prendre en compte au-delà des critères financiers de risque et de rendement, des facteurs liés à l’impact des émetteurs sur l’environnement, la société et sur les enjeux de gouvernance. Le label ISR est un outil pour choisir des placements responsables et durables. »

La SCPI PF Grand Paris est réputée être la plus ancienne SCPI de la place encore en activité avec plus de 55 ans d’existence. Elle a beaucoup évolué au cours des décennies et se consacre encore aujourd’hui essentiellement aux marchés immobiliers de bureaux, en tirant parti de la dynamique du Grand Paris. Elle affiche une capitalisation de 1,13 milliard € (au 31/12/2021) après avoir collecté 181 millions € de capitaux auprès des associés au cours de l’année 2021.

Après plusieurs mois de travail préparatoire de la part des équipes de gestion et de direction, la SCPI PF Grand Paris vient d’être labellisée ISR, rejoignant le club fermé des SCPI bénéficiant de cette certification (une quinzaine environ, sur plus de 100 SCPI dans le marché). C’est le 3ème véhicule immobilier de Perial à être labellisé ISR après la SCPI PFO2 et la SCI Perial Euro Carbone.

« La labellisation de notre SCPI PF Grand Paris est une étape essentielle dans l’objectif ambitieux que nous nous sommes fixés, à savoir d’avoir une gamme de produits 100% labélisée ISR à moyen terme. Au-delà du label, c’est tout le travail réalisé par les équipes de PERIAL AM au service de nos clients qui est ainsi valorisé. C’est tout le sens de la raison d’être du groupe, dévoilée en 2021 : "Être moteur de la transformation vers l’épargne et l’immobilier responsable, pour accompagner chacun de nos clients et construire, tous ensemble, un avenir durable" », résume Eric Cosserat, président de Perial AM.

« Nous sommes ravis de l’obtention du label ISR pour PF Grand Paris; c’est une étape importante pour cette SCPI historique que PERIAL AM gère depuis plus de 55 ans. Nous prouvons que l’innovation et la recherche d’objectifs extra-financiers quantitatifs, significatifs et ambitieux s’articulent avec un fonds comme PF Grand Paris », complète Anne-Claire Barberi, Directrice RSE & Innovation de PERIAL.



La SCPI PFO2 et la SCI Perial Euro Carbone font partie des premiers véhicules immobiliers labellisés ISR dès la fin de l’année 2020. Mais cette certification n’est attribuée aux fonds que pour une période limitée à 3 ans, renouvelable au terme d’un audit réalisé sur la base du cahier des charges du label. Il y a également un contrôle annuel obligatoire visant à vérifier que les critères du label sont respectés dans le temps (en cas de manquements importants, les fonds peuvent à cette occasion perdre leur label). C’est donc une bonne nouvelle pour PFO2 et Perial Euro Carbone d’avoir passé avec succès cette première étape de contrôle, leur permettant -un peu plus d’un an après l’obtention du label- de montrer que leur gestion effective a été réalisée en conformité avec le cahier des charges défini au départ.

Pour PFO2 en particulier, l’enjeu est de taille car c’est une des premières SCPI de cette importance à avoir été labellisée dès fin 2020 (avec Primopierre gérée par Primonial REIM et LF Grand Paris Patrimoine de La Française REM): avec aujourd’hui plus de 2,6 milliards € de capitalisation détenue par environ 25.000 associés, PFO2 s’est positionnée dès sa création en 2009 sur la thématique du développement durable.



« Le maintien du label ISR pour PFO2 et PERIAL Euro Carbone est également une excellente nouvelle, démontrant que les engagements que nous avons pris lors de l’audit initial en matière d’amélioration de la performance ESG de ces fonds sont bien suivis et tenus », se félicite Anne-Claire Barberi. Au-delà des trois fonds aujourd’hui labellisés ISR chez Perial, qui représentent 80% de ses encours gérés, la société de gestion déclare que 100% de ses fonds intègrent une stratégie ESG dite « Best-in-Progress ».