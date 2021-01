La SCPI Neo (Novaxia Investissement) fait une acquisition à Madrid avec un taux de rendement de 8% brut

La SCPI Neo est spécialisée dans les actifs tertiaires liés à la « transformation urbaine » : réhabilitation d'immeubles, changement d'usage des bâtiments (bureaux transformés en logements ou inversement), nouveaux modes de travail et de consommation (co-working, jardins partagés...). Lancée en juin 2019 peu avant le début de la crise sanitaire du Covid-19, et récemment labélisée ISR, cette jeune SCPI profite aujourd'hui de son positionnement original et de sa capacité à saisir des opportunités immobilières liées au contexte actuel.

La crise économique qui touche un certain nombre de secteurs d'activités accélère le phénomène de sale and leaseback, qui permet aux propriétaires utilisateurs d'externaliser leur patrimoine immobilier pour dégager des liquidités. C'est particulièrement le cas en Espagne, un des pays européens les plus touchés par la récession économique à partir de la fin du premier trimestre 2020. La SCPI Neo a ainsi pu finaliser une belle opération de ce type dans l'ancien quartier « Julian Camarillo » de Madrid, une zone industrielle en plein renouvellement devenue en quelques années le nouveau centre technologique et financier de la capitale (surnommé « Madbit », l'équivalent du quartier @22 de Barcelone). Ce district très en vue accueille aujourd'hui des multinationales comme L'Oreal ou Telefonica qui y a localisé son siège social, la liaison avec le centre historique de Madrid se fait rapidement par la ligne 5 du métro.

L'immeuble acquis par la SCPI Neo développe 3.600 m2 de surface locative, il bénéficie d'un bail de 7 ans ferme avec le vendeur (leader espagnol des centres d'appels), pour un taux de rendement brut investisseur très attractif de 8%. L'actif a fait l'objet de travaux de restructuration importants assortis d'une garantie décennale -assez rare en Espagne-.



« Novaxia NEO est une SCPI en forte croissance. Cette dynamique de collecte nous permet de nous positionner sur les opportunités générées par la crise sanitaire et la vague de sale and leaseback, au service de la performance. De grands propriétaires choisissent de céder leurs actifs immobiliers pour financer leurs activités de développement, et Novaxia Investissement est en mesure, avec la SCPI NEO, de saisir les opportunités de marché au bénéfice de ses investisseurs et partenaires », résume Mathieu Descout, le Président de Novaxia Investissement.