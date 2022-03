La SCPI Iroko ZEN fait une belle acquisition dans le quartier central des affaires de Madrid

La SCPI Iroko Zen avait déjà investi dans deux commerces alimentaires en Espagne en pleine période de Covid-19, l’un à Barcelone, l’autre à Aviles dans la région des Asturies. Il s’agit cette fois-ci d’un actif de bureaux pour la 3ème acquisition espagnole de cette jeune SCPI lancée en septembre 2020 et présentant la particularité de ne pas facturer de droits d’entrée aux nouveaux associés.

Le nouvel actif qui rejoint le portefeuille de la SCPI Iroko Zen « bénéficie d’une excellente localisation au cœur du Quartier Central des Affaires de la capitale espagnole dans une rue parallèle au Paseo de la Castellana, qui est une des artères majeures reliant le centre historique au nord de la ville » précise le communiqué de la société de gestion. Il s’agit d’un quartier tertiaire de Madrid qui héberge les sièges sociaux de nombreuses entreprises de dimensions internationales ainsi que plusieurs ministères situés dans l’emblématique immeuble « Nuevos Ministerios » (en particulier : transition écologique, travail et transports).

L’acquisition annoncée par Iroko concerne un ensemble de bureaux de 780 m2 avec 6 parkings en sous-sol, situé au rez-de-chaussée et au 1er étage d’un immeuble entièrement rénové en 2021. L’accessibilité par les transports en commun est optimale via la station « Nuevos Ministerios » qui est à la jonction de 3 lignes de métro. L’actif immobilier est intégralement loué sur la base d’un bail de 5 ans ferme au ministère de l’inclusion, de la sécurité sociale et des migrations. Le loyer annuel perçu par la SCPI Iroko Zen est de plus de 200.000 €, ce qui assure un rendement locatif net (non garanti) de 5%. Cet ensemble de bureaux a obtenu la note ESG de 49/100 dans le cadre de la labellisation ISR de la SCPI Iroko Zen obtenue en mai 2021. A l’issue de cette acquisition, 14% du patrimoine de la SCPI Iroko Zen en valeur est situé en Espagne.

Phong Hua, le Directeur des Investissements de la SCPI Iroko ZEN, explique à propos de cette acquisition : « Nous sommes ravis d’accueillir ce premier actif de bureaux en Espagne dans le patrimoine de la SCPI Iroko ZEN suite à l’acquisition des commerces alimentaires essentiels l’année dernière. Cet actif répond parfaitement à la stratégie d’investissement Iroko ZEN : bonne localisation, qualité du bâtiment, qualité de signature du locataire et volonté de répondre à notre politique ISR du fonds».

Charles Duclert, co-fondateur d’Iroko, ajoute : « L’Espagne présente l’avantage de proposer de bonnes opportunités immobilières et permettra d’atteindre l’objectif de 30% du patrimoine [de la SCPI Iroko Zen] investi d’ici la fin de l’année en zone Euro. De nouvelles acquisitions sont en cours de closing en Espagne et en Allemagne, et nous étudions de nouvelles opportunités pour ouvrir de nouveaux marchés au Portugal, aux Pays-Bas et même en Irlande ».