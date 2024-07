La SCPI Iroko Zen étend son horizon au Royaume-Uni avec une première acquisition stratégique à Londres

Dans un contexte économique en constante évolution, la SCPI Iroko Zen – leader du marché en termes de collecte nette au 1er trimestre 2024 (source : ASPIM) – franchit une nouvelle étape dans sa stratégie d'investissement. En effet, le 19 juin 2024, la société a annoncé sa première acquisition au Royaume-Uni, marquant ainsi son entrée sur un marché immobilier majeur hors de la zone euro.

Un premier positionnement audacieux sur un marché dynamique hors zone euro

Iroko Zen – qui s'est imposée comme la SCPI la plus dynamique en matière de collecte nette au premier trimestre 2024 , selon le classement ASPIM – affiche aujourd’hui plus de 100 millions d'euros de souscriptions nettes de retraits depuis le début de l'année. Dans un contexte de ralentissement général du marché des SCPI, cette performance remarquable témoigne sans conteste de la confiance des épargnants et de la pertinence de sa stratégie d'investissement diversifiée .

Forte d'un portefeuille déjà conséquent de 107 actifs répartis dans plusieurs pays européens (Irlande, Pays-Bas, Allemagne, Espagne et France), Iroko Zen franchit une nouvelle frontière en s'implantant pour la première fois au Royaume-Uni . Cette décision stratégique vise à renforcer la diversification géographique de son portefeuille et à saisir les opportunités offertes par le plus grand marché immobilier tertiaire d'Europe.

90 Union Street : une acquisition emblématique

Pour son entrée sur le marché britannique, la SCPI Iroko Zen a jeté son dévolu sur un immeuble de bureaux prestigieux situé au cœur de Londres , négocié pour un montant de 17 millions d'euros, hors droits.

Le 90 Union Street – niché dans le quartier dynamique et prisé de Southbank, au sud de la City – incarne parfaitement la vision d'Iroko Zen en matière d'investissement immobilier.

Cet immeuble de 1 700 m² est entièrement loué présente plusieurs atouts majeurs :

Une localisation « prime » dans un quartier en plein essor ; Une restructuration complète effectuée en 2017, garantissant des équipements modernes et qualitatifs ; Une classification énergétique EPC "B", respectant les normes MEES (Minimum Energy Efficiency Standards) ; Un locataire principal de renom : Sonnedix UK Services Limited, leader mondial des énergies renouvelables ; Un taux de rendement acte en main à l’acquisition de 7,44%

L'engagement récent de Sonnedix à étendre sa présence dans l'immeuble et à prolonger son bail démontre l'attractivité et la qualité de cet actif , confortant ainsi le choix d'Iroko Zen pour son premier pas au Royaume-Uni.

Le Royaume-Uni : un nouveau terrain d'opportunités

L'acquisition du 90 Union Street n'est que le début de l'aventure britannique pour Iroko Zen. En effet, la société a déjà annoncé étudier de nouvelles opportunités d'investissement au Royaume-Uni , avec l'ambition de diversifier davantage son portefeuille en explorant d'autres secteurs d'activité que les bureaux.

Cette stratégie d'expansion s'inscrit dans un contexte économique particulier. Le Royaume-Uni, marqué par les défis du Brexit et de la pandémie de Covid-19, traverse actuellement une période de transition qui offre des opportunités uniques aux investisseurs avisés . La crise immobilière mondiale, loin d'être un frein, est perçue par Iroko Zen comme une occasion de se positionner avantageusement sur ce marché stratégique.

Faustine Schreder, Investment Manager chez Iroko , souligne l'importance de cette nouvelle étape : « Avec sa première acquisition au Royaume-Uni, Iroko Zen explore un nouveau terrain de jeu à l'investissement avec de réelles opportunités . Le choix de l'Angleterre, symbolisé par l'immeuble 90 Union Street, témoigne de l'engagement d'Iroko Zen envers des opportunités immobilières diversifiées et performantes. Comme nous pouvons désormais investir hors de la zone euro, notre équipe immobilière continuera à regarder de près le marché anglais . »

Une stratégie d'investissement agile et efficace

Le succès de la SCPI Iroko Zen repose sur une approche d'investissement à la fois prudente et opportuniste. Lancée en novembre 2020, la SCPI s'est rapidement démarquée par sa stratégie axée sur les usages de demain , accompagnant les transitions générationnelles, digitales et démographiques.

Plusieurs éléments clés caractérisent l'approche d'Iroko Zen :

Une accessibilité accrue grâce à l'absence de frais de souscription ; Une diversification sectorielle couvrant bureaux, commerces de proximité, santé, logistique et éducation ; Une répartition géographique équilibrée en Europe de l'Ouest ; Un focus sur des actifs de taille modeste, offrant plus de flexibilité.

Cette stratégie a permis à Iroko Zen d'offrir un taux de distribution supérieur à 7% pour la troisième année consécutive en 2023 , avec des perspectives similaires pour 2024.