La SCPI Crédit Mutuel Pierre 1 (La Française REM) acquiert un immeuble de 2400 m2 à Aix-en-Provence

Après avoir procédé à un important programme d’arbitrages au 1er semestre 2022, La Française REM poursuit une politique d’acquisition sélective pour sa SCPI Crédit Mutuel Pierre 1, forte d’une capitalisation de 1,1 milliard €. Outre un immeuble de bureaux en région Haut-de-France acquis pour 20,4 millions € au cours du 1er trimestre, et un commerce en pied d’immeuble dans le 1er arrondissement parisien négocié à 4,9 millions € au mois de mai, la société de gestion a récemment annoncé avoir mis la main sur un immeuble restructuré de 2 400 m2 à usage d’enseignement dans la ville d’Aix-en-Provence.

Un plan d’arbitrage de plus de 50 millions € au 2ème trimestre 2022

La SCPI Crédit Mutuel Pierre 1 poursuit un ambitieux plan d’arbitrage depuis plusieurs trimestres dans le but de moderniser son patrimoine et de fluidifier le marché secondaire qui présente au 30 juin plus de 73.000 parts en attente de cession (soit environ 17 millions € au prix de retrait actuel proposé par le fonds de remboursement du véhicule). Dans ce cadre, Crédit Mutuel Pierre 1 a cédé au cours du 2ème trimestre 14 actifs totalisant 23.256 m2 de surface locative pour un montant global de 51,1 millions €, « générant d’importantes plus-values distribuables ». Ces cessions, ajoutées aux 15 millions € de ventes immobilières réalisées au 1er trimestre sur 6 actifs, ont permis de financer l’acquisition d’un immeuble de bureaux de 4800 m2 dans la région des Hauts-de-France (opération signée fin mars 2022 pour 20,4 millions € acte en main) ainsi que l’achat d’une boutique en pied d’immeuble de 147 m2, située rue du 29 juillet dans le 1er arrondissement de Paris (à proximité de la rue de Rivoli et de la rue Saint-Honoré), pour un montant de 4,9 millions €.

Une acquisition supplémentaire annoncée au 3ème trimestre à Aix-en-Provence

Cette 3ème acquisition de l’année signée par la SCPI Crédit Mutuel Pierre 1 concerne un bâtiment tertiaire de 2400 m2 situé dans la ZAC des Milles à Aix-en-Provence. Cet ensemble immobilier dénommé « La Canopée », entièrement restructuré en 2021 selon une démarche « clé en main », héberge une école d’enseignement supérieur -CESI Ecole d’Ingénieurs- dans le cadre d’un bail d’une durée ferme de 9 ans courant jusqu’en 2030. Il est cédé par le groupe de promotion immobilière Artea, pour un montant qui n’a pas été communiqué à ce stade par La Française REM, mais que l’on devrait connaître lors de la publication du prochain bulletin trimestriel d’information de la SCPI Crédit Mutuel Pierre 1 fin octobre. Cet actif bénéficie de performances environnementales de haut niveau, visant le label HPE BBC Effinergie + 2013. Sa consommation théorique correspond à la norme RT 2012 - 44%. Cerise sur le gâteau : il offre à ses occupants près de 400 m2 de terrasses végétalisées.