La SCPI Cœur de Régions acquiert 1 170 m² de locaux d'activités à Coignières (78)

Lancée en novembre 2018 par Sogénial Immobilier, la SCPI Coeur de Régions peut être définie comme une SCPI régionale diversifiée, investissant exclusivement dans les régions françaises en ciblant principalement des actifs de bureaux, d'activité et des locaux commerciaux et « privilégiant les zones les plus dynamiques et des baux sécurisés sur de longues durées. » La capitalisation de cette SCPI est aujourd'hui de 13,2 millions €. Son taux de distribution sur valeur de marché (TDVM) a été en 2019 l'un des plus élevés du marché à 6,25%.

La performance globale de cette SCPI régionale gérée par Sogénial Immobilier est assez exceptionnelle dans le monde de la pierre papier, avec outre un rendement courant supérieur à 6% dont seuls quelques véhicules peuvent se targuer, une progression fréquente et substantielle du prix de la part. Lancée à un prix de souscription de 620€ par part fin 2018, la SCPI Cœur de Régions a été revalorisée à 622,5€ le 30 juin 2019 puis 625€ le 30 septembre, et enfin 627,5€ le 31 décembre 2019. Au 30 juin 2020, le prix de part est désormais fixé à 632,5€ par part, ce qui représente une augmentation de 2% sur une période d'un an, à ajouter à la distribution courante actuellement sur un rythme de 6,25%.

Sans surprise compte tenu de ces excellents indicateurs de performance, la collecte est au rendez-vous et donc les investissements dans de nouveaux actifs immobiliers. Après trois acquisitions au mois de mai 2020, dont une à Brest, la société de gestion Sogénial Immobilier annonce un nouvel investissement en région parisienne pour la SCPI Cœur de Régions. Il s'agit de locaux d'activité d'une surface de 1170 m2 situés à Coignières dans le département des Yvelines. Au cœur de la zone commerciale de Pariwest, cet actif rénové en 2016 est loué au garage automobile DAS78, un prestataire de service automobile spécialisé sur la marque Mercedes-AMG. Après l'acquisition, un nouveau bail de 12 ans ferme a été signé avec ce locataire.