La SCPI Affinités Pierre de Groupama Gan REIM acquiert en Vefa un immeuble de 5 700 m² à Lyon-Confluence

Le groupe Cardinal, spécialiste de la promotion, de la gestion et de l'investissement immobilier, a vendu en VEFA à la SCPI Affinités Pierre un actif de bureaux de plus de 5 700 m2 situé dans le nouveau quartier d'affaires Confluence à Lyon. Cette ancienne friche industrielle localisée au confluent de la Saône et du Rhône est en plein essor depuis quelques années avec la construction de nombreux immeubles de bureaux, de logements, ainsi que la création récente d'un centre commercial et du musée des Confluences, ouvert il y a 5 ans.

L'actif acquis en VEFA par la SCPI Affinités Pierre est loué à 100% à Cardinal Workside, la filiale du groupe Cardinal dédiée à l'exploitation des espaces de coworking, avec un bail de 12 ans ferme. La livraison de l'immeuble qui sera certifié BREEAM Very Good est prévue fin juin 2021.

« Cet investissement, réalisé en partenariat avec Yoann Alarçon, entrepreneur lyonnais et fondateur de Potager City, dans un véhicule créé conjointement, est particulièrement structurant pour la SCPI Affinités Pierre puisqu'il permet de se positionner sur un marché lyonnais véritablement référent, d'acquérir un actif affichant des fondamentaux locatifs et techniques de première qualité, et enfin de consolider un peu plus le taux d'occupation et la maturité des baux du portefeuille immobilier de la SCPI, analyse Alexandre Hamon, directeur des investissements de Groupama Gan REIM. Groupama Gan REIM démontre à nouveau sa capacité à identifier et à conclure, en partenariat, des transactions référentes qui permettent aux FIA gérés de s'inscrire dans une logique de création de valeur pérenne. »

Guillaume Masset, secrétaire général du Groupe Cardinal, complète : « Le groupe Cardinal a imaginé avec l'architecte Samuel Delmas un bâtiment ouvert et épuré, de structure mixte bois-béton-métal, avec un soin particulier apporté à la mise en lumière signée Wonderfulight. Le bâtiment évolutif et agile au gré des étages, s'adapte aux besoins de ses occupants, en offrant des espaces de travail flexibles, du poste unique au plateau complet, gérés et animés par Cardinal Workside, qui propose une nouvelle façon d'habiter le bureau. »