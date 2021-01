La SCPI Activimmo de Alderan annonce sa 10ème acquisition

Alderan est une société de gestion de portefeuille spécialisée dans l'immobilier logistique. Elle a lancé en juin 2019 la SCPI Activimmo, qui est aujourd'hui la seule SCPI du marché 100% investie dans les locaux d'activité et les entrepôts logistiques. En 2020, la SCPI Activimmo a démontré sa résilience face à la crise sanitaire, avec un TDVM (taux de distribution sur valeur de marché) de 6% sur les trois premiers trimestres en rythme annualisé.

L'année 2020 aura été riche en acquisitions pour la SCPI Activimmo : trimestre après trimestre, les annonces à ce sujet se succèdent, l'année se clôturant avec la 9ème acquisition de la SCPI finalisée juste avant Noël : un portefeuille de 11 actifs logistiques d'une surface totale de 13.600 m2, loués à une enseigne nationale et situés sur 5 sites franciliens ainsi que 6 en périphérie de villes régionales (Lyon, Nantes, Le Mans, Besançon, Angers).

En ce début d'année 2021, c'est la 10ème acquisition de la SCPI Activimmo qui est annoncée : un bâtiment d'activité et d'entreposage à Trappes (78), dans la zone d'activités Buisson du Couldre. L'accessibilité routière de ce secteur est idéale par l'autoroute A12 et la nationale 10. D'une surface locative totale de 5.500 m2, l'actif est loué à 100% à deux locataires, procurant un rendement locatif cohérent avec l'objectif de rendement de 6% net de frais pour les associés de la SCPI Activimmo.

« Ce bien, de bonne facture, indépendant et situé dans un marché établi d'Ile de France correspond parfaitement à la stratégie immobilière d'Activimmo, d'autant plus qu'une démarche de pérennisation de l'état locatif est d'ores et déjà initiée », résume Benjamin Le Baut, le Directeur Général d'Alderan.