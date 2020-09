La SCPI Activimmo d'Alderan réalise sa 6ème acquisition

Lancée il y a un peu plus d'un an, la SCPI Activimmo de la société de gestion Alderan explore un marché immobilier de niche qui a aujourd'hui le vent en poupe : l'immobilier logistique. Les co-fondateurs d'Alderan -filiale du groupe immobilier Ojirel- Rémy Bourgeon et Alain Mallart sont d'anciens dirigeants du groupe de transport et de logistique Novalliance, fondé par l'homme d'affaires Alain Mallart au début des années 1980. Ils sont tous deux des spécialistes reconnus du monde de la logistique. Rémy Bourgeon était le directeur immobilier du groupe Novalliance dans les années 1990, où il a eu à gérer plus d'1 million de m2 d'immobilier logistique.

La SCPI Activimmo ne subit pas la crise, bien au contraire : portée par un vent favorable qui souffle actuellement sur le secteur de l'immobilier logistique, devenu une classe d'actif incontournable en période de crise sanitaire, cette SCPI se paye le luxe d'avoir plus que quadruplé sa capitalisation sur les 6 premiers mois de 2020 ! Après tout juste un an d'existence, la SCPI Activimmo affiche un encours de 27,1 millions € (à fin juin 2020), contre 6,3 millions € au 31/12/2019. Le taux d'occupation financier (TOF) d'Activimmo atteint quant à lui le chiffre maximal de 100%. Du côté de la distribution, les associés ont été plutôt gâtés au 1er semestre : un coupon de 9,18 € par part a été versé au titre du 1er trimestre 2020 à la fin du mois d'avril -soit 6,02% de rendement annualisé-, et le second trimestre 2020 n'a pas été en reste avec 9,15 € d'acompte distribué fin juillet, soit très exactement 6% de taux de distribution en rythme annualisé.

Pour investir la collecte, la société de gestion a été très réactive et opportuniste, avec l'acquisition de 4 actifs au cours du 1er semestre pour un total de 10,1 millions € et plus de 17.000 m2 de surface locative. Fin août, un cinquième actif rejoignait le portefeuille d'Activimmo : un bâtiment d'activité de plus de 4.700 m2 situé à Noisel (77). Et c'est aujourd'hui l'annonce d'une 6ème acquisition pour cette SCPI : un parc d'activité (« Le Parc des Colonnes ») localisé à Chauray (79), à proximité de Niort et accessible par l'autoroute A10 Paris-Bordeaux. On parle ici d'une surface locative d'environ 20.000 m2 -pour 22 locataires- répartie sur cinq bâtiments à usage mixte activités / bureaux. Alderan précise que cette acquisition permet à la SCPI Activimmo de renforcer la mutualisation de son risque locatif, tout en offrant un rendement supérieur à l'objectif de distribution aux associés de 6%.