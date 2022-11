La moitié des logements des stations de ski sont des passoires thermiques

Si le parc de logements de montagne n’est pas rénové, la moitié dentre eux pourraient être interdits à la location d’ici 2028. Un sacré risque pour l’équilibre économique des stations.

Les températures commencent à chuter mais la neige est loin d’être abondante. Val Thorens a même décalé l’ouverture de ses pistes pour profiter d’un enneigement plus conséquent. Magré ces contraintes, l a saison de ski 2022/2023 a débuté le week-end dernier . L’occasion pour Heero, société spécialisée dans le financement de la rénovation énergétique, de s’intéresser au classement énergétique des stations de ski françaises en s’appuyant sur les stations les plus chères qui accueillent le plus de monde. Au total, 70 stations, plus ou moins connues, ont été étudiées, issues des principaux massifs français: les Alpes, le Massif central, les Vosges, le Jura et les Pyrénées. Le résultat est édifiant: la moitié des logements situés dans les stations de ski sont des passoires énergétiques (avec un DPE F ou G), contre une moyenne nationale de 16,9 %. Certaines stations comme Isola 2000 dans les Alpes du Sud comprennent jusqu’à 90 % de logements F ou G.

« Un résultat à mettre en lien avec la réglementation qui entrera en vigueur en janvier 2023. Les logements les plus énergivores vont disparaître du parc locatif. Jusqu’ici, les locations de tourisme n’étaient pas concernées mais le ministre du Logement, Olivier Klein, a annoncé il y a quelques semaines son intention: que tous les logements de tourisme soient contraints par l’interdiction de louer . La moitié du parc de logements des stations de ski ne pourra donc plus être louée si rien n’est fait », s’inquiète Romain Villain, directeur général de Heero à Nantes. En effet, dès le 1er janvier 2023, les logements G avec un DPE indiquant une consommation supérieure à 450 kWh par m2 seront interdits à la location. À partir du 1er janvier 2025, tous les logements classés G seront concernés , puis à partir du 1er janvier 2028, les logements classés F seront sortis du parc locatif puis ceux classés E à partir du 1er janvier 2034.

Des stations de ski moins rentables

Le risque étant pour les stations de ski d’être moins rentables si le parc de logements n’est pas rénové. « Si les biens ne sont plus louables et mettent du temps à se vendre, les stations connaîtront une baisse de la fréquentation et seront donc moins rentables. Cette donnée s’ajoute à l’inflation et à un enneigement moindre », alerte Sandrine Allonier, co-rédactrice de l’étude Heero. En Savoie, par exemple, 43% des logements sont des résidences secondaires. Les propriétaires n’ont pas forcément les moyens de les rénover et si elles restent en l’état, « une dépréciation du patrimoine dans les stations de ski avec des biens qui coûteraient moins chers notamment », note Romain Villain.

La société relève des écarts importants entre les stations: de 15 % de passoires thermiques dans le Jura, à Bellefontaine, station la plus économe du classement, à 90 % de passoires à Isola 2000, dans les Alpes du Sud. L’altitude est un facteur déterminant, même si le climat et la qualité de la construction jouent également. « Les stations de ski les plus énergivores, celles qui comptent plus de la moitié de passoires énergétiques dans leur parc de logements, se situent majoritairement dans les Pyrénées et les Alpes, alors qu’au contraire celles qui ont la plus faible part de logements F ou G, inférieure à un tiers du parc, se trouvent plutôt dans les Vosges, le Jura et le Massif central », précise Romain Villain. La construction est aussi plus aisée dans les Vosges, le Jura ou le Massif central que dans les Hautes-Pyrénées, avec des coûts moins élevés et des matériaux souvent de meilleure qualité. À Isola 2000, les logements ont été construits trop rapidement, avec des matériaux peu performants, selon l’étude.

Les stations de ski exemptées de l’interdiction de louer?

Effectivement, les premières stations de ski françaises ont émergé dans les années 20 dans les Alpes, comme Megève par exemple, ou dans les Pyrénées comme Barèges ou la Mongie. Dans les années 60-70, les stations de ski se développent à grande échelle et sont construites en altitude, comme la Plagne ou les Arcs, en Savoie (73), de manière très rapide, avant la première réglementation thermique. L’isolation est insuffisante, les températures plus rudes et le système de chauffage pas toujours performant. Plus la station est située en altitude, plus la construction est complexe et plus les matériaux coûtent cher. Des régions ont pris les choses en main comme la région Auvergne-Rhône-Alpes où Laurent Wauquiez, le président de région (LR), a mis en place un plan d’investissement de 100 millions d’euros , dont 10 millions d’euros consacrés pour la rénovation des hébergements et des centres de vacances notamment.

« Nous espérons une prise de conscience des stations de ski pour qu’elles accompagnent les propriétaires dans la rénovation énergétique de leurs logements et une prise en compte des pouvoirs publics avec peut-être une adaptation de l’interdiction de louer des passoires thermiques aux zones géographiques, afin que la nouvelle contrainte ne concerne pas les stations de ski dans un premier temps par exemple », conclut Sandrine Allonier.