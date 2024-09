La maison chère au cœur de Jane Birkin en Bretagne, est rachetée par une célèbre romancière

«Kachalou», la maison qui surplombe la mer où Jane Birkin a vécu pendant 30 ans, vient d’être rachetée. Le nom de l’acquéreur a été dévoilé.

La maison néo-normande chère au cœur de Jane Birkin , à Lannilis, en Bretagne (29), a trouvé preneur en juillet dernier (la promesse et l’acte de vente ont été signés). Jane Birkin y a vécu 30 années de bonheur. La demeure dénommée «Kachalou» - pour ses filles Kate, Charlotte et Lou- n’a pas été acquise par un illustre inconnu, loin de là. C’est la romancière renommée Aurélie Valognes, auteur de Mémé dans les orties , qui a jeté son dévolu sur la bâtisse de 460 mètres carrés et sur ses 6000 mètres carrés de jardin planté de grands pins et d’essences exotiques, avec accès privatif à la grève.

La propriété composée de pas moins de 14 pièces dont 9 chambres et d’une piscine chauffée refaite récemment était affichée au prix de 1.890.000 euros. Quant au prix d’achat, il n’a pas été communiqué. « La propriété a construit par un illustre industriel au début du 20e siècle, le détenteur du brevet du moteur à explosion, Édouard Delamare-Deboutteville qui est aussi à l’origine de la culture des huîtres », explique au Figaro Olivier Lintanf, de Sotheby’s Bretagne Nord, en charge de la vente du bien.

Une maison les pieds dans l’eau

Jane Birkin a eu un coup de cœur pour cette maison qui surplombe la mer. Toutes les chambres profitent d’ailleurs de cette vue imprenable. « J’apprends qu’une maison donnant sur une plage des Abers est à vendre. Cette maison donne sur une plage d’où mon père participait à évacuer vers l’Angleterre des aviateurs anglais, américains et canadiens », expliquait-elle à France 3 en 2021. « Son style néo-normand dénote complètement dans le paysage local. Elle est faite de trompe-l’œil, avec ses traces de cadres et de clous au mur, qui font croire que la maison a un passé encore plus important que celui qu’elle a réellement. Elle est dotée d’une très belle véranda visible dans l’émission Abers Road . Jane Birkin avait donné une interview à Gaëtan Roussel. La maison est également visible dans le film Boxes avec Michel Piccoli, réalisé par Jane Birkin qui a également joué dedans », ajoute Olivier Lintanf.

Trois acquéreurs, tous intéressés se sont manifestés, mais Aurélie Valognes a su être plus réactive. La propriété est effectivement appréciée dans le village. « J’aurais bien aimé l’acheter mais il faut faire beaucoup de travaux. La maison est dans son jus, dans le sens positif du terme. C’est une maison les pieds dans l’eau qui vit au fil de la météo. Elle ne tombe pas en ruine mais porte les stigmates de ce qu’est la Bretagne, tous les faits historiques qu’elle a pu connaître, les rencontres. Elle est portée par le temps, par les marées, les vents, la brume. Elle est comme un visage avec de magnifiques rides qui montrent le temps qui passe », confie Gaël Hamayon, adjoint au maire de Porspoder, en charge de la culture, un proche de Jane Birkin.

Que va devenir l’illustre propriété? Un espace d’échanges entre écrivains qui viendraient en résidence aux côtés d’Aurélie Valognes, selon Le Télégramme . Une information que ne confirme pas l’agent immobilier en charge de la vente, qui n’a pas connaissance du projet de la romancière. « Aurélie Valognes a choisi ce lieu pour son calme et sa quiétude, c’est un espace propice à la création et à la contemplation. On peut établir un parallèle entre un auteur dans le cinéma et une artiste dans l’écriture. L’objectif est de faire perdurer la créativité à Kachalou », conclut l’agent immobilier.