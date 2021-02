La MACSF acquiert le 16 avenue George V (Paris 8ème) pour plus de 200 millions €

Ce n'est pas vraiment la crise pour l'immobilier tertiaire premium dans le quartier central des affaires parisien (Paris QCA), preuve s'il en est cette transaction emblématique annoncée récemment sur un immeuble de bureaux et de commerces entièrement restructuré en 2019, situé au 16 avenue Georges V. C'est le groupe d'assurance MACSF qui a acquis cet actif auprès de Allianz Real Estate.

On parle pour cet actif d'une surface locative globale de 6500 m2, dont 5000 m2 de bureaux et deux commerces en rez-de-chaussée, valorisés plus de 30.000 € / m2. Les surfaces de bureaux sont intégralement louées à Givenchy depuis mars 2019. D'architecture haussmannienne classique, l'immeuble datant de 1884 a bénéficié d'une rénovation complète sous l'égide du promoteur immobilier GA Smart Building, gagnant au passage plusieurs certifications environnementales et de confort d'usage de standard élevé -HQE Rénovation niveau Exceptionnel, Breeam, BBC Effinergie, R2S, Well niveau Gold-

« Cet achat du 16 avenue George V complète les investissements réalisés ces dernières années par la MACSF », analyse Nicolas Lepère, directeur immobilier de la MACSF. « Il vient rajeunir le patrimoine de placements tertiaires que nous détenons et renforce nos positions défensives. Il permet aussi de répondre à la politique d'investissement responsable du groupe MACSF, car cet immeuble respecte les normes les plus strictes en matière environnementale et énergétique. Des acquisitions similaires pourront être décidées en 2021 en fonction des opportunités de marché ».