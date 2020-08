La France dans le top 3 des destinations préférées des acheteurs immobiliers

Après le Royaume-Uni et l'Espagne, la France est un des trois pays où les étrangers envisagent de s'installer d'ici un an.

Cocorico! Malgré le Covid-19 qui a durement touché le pays, la France continue d'attirer les acheteurs immobiliers. Le pays fait partie du top 3 des pays qu'ils privilégient pour leur future acquisition, selon une enquête réalisée (auprès de plus de 700 personnes dans 44 pays) par le réseau immobilier britannique Knight Frank.

La France arrive en troisième position derrière le Royaume-Uni - une performance surprenante en raison du Brexit - et de l'Espagne qui a pourtant fait partie des pays les plus frappés par le virus. Autant dire que ce podium est plutôt inattendu! Suivent l'Australie, le Canada, la Suisse et les États-Unis. «Ces pays offrent une bonne qualité de vie, une stabilité politique, une monnaie sûre et d'excellents systèmes éducatifs», affirment les auteurs de l'étude. Pas de trace en revanche de l'Allemagne.

Parmi les personnes qui envisagent de déménager d'ici un an (25% des répondants), plus d'un tiers (34% exactement) songe à s'installer à l'étranger. Acheter un logement plus moderne, avoir accès à des soins de meilleure qualité et habiter dans un pays ensoleillé sont les trois principales raisons qui les incitent à changer d'adresse.

Quid du profil de leur futur logement? Sans surprise, les maisons individuelles avec espaces extérieurs sont les plus prisées, notamment celles en bord de mer et les maisons rurales. «La crise a fondamentalement changé notre façon de vivre au quotidien, explique Kate Everett-Allen, responsable du département de recherche résidentielle internationale de Knight Frank. La maison est désormais le centre où nous travaillons, faisons de l'exercice, apprenons, socialisons et nous détendons.» Ce qui explique pourquoi 61% des sondés songent désormais à travailler depuis chez eux et 64% d'entre eux veulent avoir un espace privatif pour installer leur bureau.

Dès lors, les recherches se multiplient. Parmi les destinations prisées par les acquéreurs étrangers, figure la Côte d'Azur. «Nous avons d'abord constaté le retour des Français à la recherche d'une résidence principale. Puis les Suisses, Allemands, Belges, Hollandais et nous attendons désormais les Scandinaves, amateurs de l'arrière-pays pour sa tranquillité, ses espaces verts et sa proximité avec la mer», commente Carina Zeller, agent Knight Frank à Valbonne.

Ajoutez les Britanniques et plusieurs ressortissants asiatiques désireux d'investir sur la Côte d'Azur. «Nous comptons actuellement une quinzaine de propriétés sous offre à Cannes, à des prix allant de 3 à 15 millions d'euros», souligne Sophie Peirano, agent Knight Frank à Cannes. Pour trois d'entre elles, un accord a été trouvé sur le prix (voir les photos ci-dessus). Les villas de respectivement 440, 500 et 650 m² ont trouvé preneur pour 3,9, 6,6 et 15 millions d'euros. Au calme dans le secteur résidentiel du Super Cannes, sur un terrain paysager avec vue sur le Cap d'Antibes ou sur les hauteurs de Cannes avec vue sur Nice et jusqu'aux îles de Lerins.