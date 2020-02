La Française REM lance une nouvelle SCPI investie en vignobles !

Voilà une innovation majeure dans le monde feutré de la pierre papier : le groupe La Française REM, une des plus importantes sociétés de gestion de SCPI de la place, annonce le lancement d'un nouveau type de SCPI, investie non pas en immobilier mais en terrains viticoles : la SCPI LF Les Grands Palais.

Produits d'épargne datant de la fin des années 1960, les SCPI ont pendant longtemps investi quasi-exclusivement dans des immeubles de bureaux situés majoritairement en Île-de-France. Mais ces véhicules ont beaucoup évolué depuis une dizaine d'années, en allant progressivement chercher de nouveaux marchés immobiliers, sur des secteurs différents des actifs traditionnels comme par exemple les résidences hôtelières, les actifs de santé, ou la logistique, ou bien en sortant des frontières hexagonales pour investir sur d'autres marchés immobiliers européens. Mais cette fois-ci, le changement de cadre est beaucoup plus radical puisque l'on quitte le monde de l'immobilier pour aller sur le foncier non bâti. La société de gestion La Française REM est allée chercher les terres qui aujourd'hui ont le plus de valeur en France : il s'agit des vignobles AOP haut de gamme. Forte de son expérience de plus de 40 ans dans le domaine des Groupements Fonciers Viticoles (GFV), avec un premier GFV créé en 1979 sur le domaine du Château Belgrave (Grand Cru classé 1855), La Française REM propose un nouveau concept de SCPI qui mise essentiellement sur la valorisation à long terme des actifs, plus que sur le rendement immédiat qui sera plus faible que sur une SCPI classique. L'horizon de placement sera également beaucoup plus long que sur les autres SCPI, de l'ordre d'une vingtaine d'années. Les terres éligibles pour cette SCPI seront louées à des exploitants avec des baux agricoles de 25 ans.

« L'investisseur achète une terre et un partenariat avec un exploitant sur 25 ans », résume Marc Bertrand, le président de La Française REM, « ce qui exige un double savoir-faire : la sélection des terres et celle de la compétence de l'exploitant. Compte tenu de notre expérience depuis 40 ans sur les 30 groupements fonciers viticoles que nous gérons, nous devrions pouvoir escompter une rentabilité de l'ordre de 5 à 6% ».

La stratégie de gestion consistera à sélectionner des vignobles « à fort potentiel économique en termes de rareté des actifs » (Appellation d'origine protégée (AOP), secteur géographiquement délimité et droits à produire contingentés). Sans surprise, la société de gestion privilégiera les régions viticoles établies comme la Vallée du Rhône, le Bordelais, ou la Bourgogne. La première acquisition sera un AOC Châteauneuf-du-Pape de 16 hectares, une des appellations les plus prestigieuses de la Vallée du Rhône méridionale.