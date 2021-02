D'aucuns lui prédisent une fin imminente, d'autres nous assurent qu'il lui reste encore de très beaux jours devant lui... Quel est l'avenir du cash ? S'il est un fait avéré, c'est que les alternatives se multiplient. Mais, pour autant, il existe encore bien des bonnes raisons de préserver l'argent liquide. Essayons d'y voir plus clair ensemble.

La fin du cash ? - iStock-gaffera

Quelles sont les alternatives à l'argent liquide ?

Le cash n'est pas encore mort, vive le cash !

Si le chèque bancaire a été introduit en France, sous sa forme actuelle, par la loi du 14 juin 1865, il n'est devenu, avec la carte bleue, un mode de paiement plus courant, qu'à partir des années 60. Sont venus ensuite s'ajouter à ces moyens de paiements « traditionnels », les virements bancaires et les prélèvements automatiques. C'est bien des décennies plus tard, avec l'apparition de la FinTech (la technologie mise au service de la finance), que se sont multipliées des solutions réunies désormais dans ce qu'il est convenu d'appeler « les nouveaux moyens de paiement », dont les plus usuels sont : Les comptes virtuels, qui permettent des paiements totalement sécurisés sur le web ; Les paiements sans contact, une solution déployable soit avec une carte bancaire, soit avec un smartphone, Les e-cartes bancaires, une méthode qui, à l'aide d'une carte éphémère et d'un numéro à usage unique, permet de conclure un achat sans avoir à communiquer de coordonnés bancaires, Les monnaies virtuelles ou cryptomonnaies, dont la plus connue est le Bitcoin. Parmi toutes ces solutions de paiement, qui - c'est un fait - font de plus en plus d'adeptes, le « sans contact » est celle qui progresse le plus vite. Les craintes liées à la sécurisation de ce mode de paiement ont été, en 2020, dépassées par celles liées à la pandémie, faisant du sans contact LE moyen de paiement Covid-friendly ! La part des paiements sans contact sur l'ensemble des paiements par carte bancaire est ainsi passée de 30 %, en septembre 2019 à plus de 65 % début juin 2020. Surfant sur cette vague, les banques ont augmenté les plafonds de paiement à la vitesse de l'éclair : 20, 30, puis 50 €, tandis que les commerçants se sont mis à les accepter en masse grâce à des technologies de terminaux simplifiés du type iZettle ou SumUp.Si, grâce à toutes ces solutions, de moins en moins de Français manipulent de la monnaie au quotidien (fait confirmé par la BCE et la Banque de France)... Cela ne sonne pas le glas du cash. En déclin, peut-être, mais les espèces sont toujours d'actualité. Notamment parce que le cash reste un moyen de paiement essentiel pour les Français qui ne possèdent pas de compte bancaire (ils sont 3 millions), ou qui subissent la « rupture numérique ». De nos jours, ce sont donc encore 68% des paiements qui sont effectués en liquide, et, pour beaucoup, ils sont réalisés par des personnes âgées, ou issues des catégories sociales les moins favorisées (qui sont, par exemple interdites bancaires) ou encore, qui ne maitrisent pas assez les outils digitaux pour accéder aux paiements dématérialisés. Par ailleurs, la crise sanitaire a eu des effets ; si elle a propulsé le « sans contact » par peur de transmission des bactéries, elle a aussi favorisé la constitution du « bas de laine » par peur de l'Avenir. Ceci s'est manifesté par de très importants retraits en espèces observés lors de chacun des confinements.