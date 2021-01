La dernière demeure de Pablo Picasso mise en vente 42 millions d'euros

Située sur la Côté d'Azur, cette propriété de près de 2600 m² avait été vendue aux enchères, il y a un peu plus de 3 ans.

La dernière demeure de Pablo Picasso refait parler d'elle. En octobre 2017, ce mas avait été vendu aux enchères un peu plus de 20 millions d'euros à un financier. L'homme d'affaires néo-zélandais d'origine sri-lankaise s'y était repris à deux fois avant d'acquérir cette villa située dans le charmant village provençal de Mougins (06). Lors d'une précédente vente aux enchères, il avait en effet remporté la mise avant de renoncer à son acquisition, faute d'avoir pu réunir les fonds.

Trois ans plus tard, la propriété de près de 2600 m² est déjà mise en vente. Et le prix n'est plus du tout le même. Le tarif a plus que doublé: 42 millions d'euros, selon Knight Frank, un des réseaux immobiliers qui commercialisent la demeure! Soit plus de 16.000 euros le m². Une envolée qui mérite une explication. Contacté par Le Figaro, le directeur de l'agence n'a pas répondu à notre demande.

Terrain de chasse des milliardaires

L'annonce souligne que la propriété de trois étages se trouve dans «un état exceptionnel, grâce à une restauration substantielle». Ainsi, le bâtiment principal - une maison immense de 1500 m² - a été «entièrement rénové» avec des «matériaux authentiques et des accessoires luxueux». Mais ceux-ci ont été réalisés en 2007 et en 2010, donc avant la vente aux enchères... Quant au bâtiment secondaire (600 m²), un hébergement pour les invités (sept appartements allant du studio au 4-pièces), il n'est qu'«en partie rénové» et nécessite des travaux «secondaires», certes, et des finitions. Le reste de la propriété se compose d'un pool house (350 m²) et d'un logement pour le concierge (120 m²).

Et le terrain? Un magnifique jardin méditerranéen qui s'étend sur plus de trois hectares avec une belle vue sur la baie de Cannes. Or, on sait que la Côte d'Azur est le terrain de chasse des milliardaires. Ce qui explique que les montants les plus fous circulent pour de telles propriétés. Autre attrait de la villa: son histoire. Pablo Picasso, alors au sommet de sa notoriété, a acquis le «Mas de Notre-Dame de Vie» en 1961 et y a vécu jusqu'à sa mort en 1973. Mais peu d'éléments de la maison rappellent que l'artiste a occupé les lieux, à l'exception de l'atelier. Bref, ce mas provençal a de sérieux atouts à faire valoir. Reste à savoir s'il fera craquer un acheteur pour 42 millions d'euros.