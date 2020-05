La déclaration des revenus 2019

La crise sanitaire a lourdement impacté notre quotidien mais il est un point de repère qui demeure... Le paiement de l'impôt sur le revenu ! Ainsi, le 20 avril dernier, la France, toujours confinée, a été invitée à démarrer les déclarations en ligne correspondant aux revenus de 2019. Un an après le début du prélèvement à la source, et en plein contexte de covid-19, quels sont les changements et le calendrier de l'impôt 2020, sur les revenus 2019 ?

iStock-Sissoupitch

Déclaration des revenus 2019 ; ce qui change

Déclaration des revenus 2019 ; quel calendrier ?

La fin du papier : sauf exception, sur demande faite au centre des finances publiques le format papier n'est plus adressé aux usagers ayant déclaré leurs revenus en ligne en 2019. De nouvelles cases : les montants prélevés à la source en 2019 sont portés aux cases 8HV, 8VI, 8HX et 8IX. Les chiffres qui y sont pré-complétés sont à vérifier. Les dépenses d'emploi à domicile : celles effectuées via le Cesu ou Pajemploi sont cette année préremplies. La fin de l'obligation pour tous de déclarer ses revenus .... Certains contribuables sont en effet désormais exempts de déclaration. Il leur faut, pour cela, remplir les conditions ci-après : Avoir été imposés en 2019 sur la base de revenus « pré-remplissables » par l'administration ; ce qui exclut par exemple les travailleurs indépendants ou les personnes qui perçoivent des revenus fonciers. Ne pas avoir à signaler, cette année, de changement d'adresse ou de situation familiale, Ne pas avoir créé, en 2019 d'acompte de prélèvement à la source (par exemple en cas de perception de revenus fonciers ou de revenus de professions indépendantes) Ne pas faire partie de catégories des contribuables dont la déclaration nécessite des informations spécifiques, tels, par exemple, que les non-résidents, les journalistes, les assistantes maternelles etc. Les usagers concernés par cette « déclaration d'impôt automatique » en seront informés au plus tard un mois avant la date limite de déclaration en vigueur dans leur département, par mail ou par courrier, pour ceux qui continuent de déclarer leurs revenus via le formulaire "papier". Le barème : on ne peut bien sûr pas clôturer la liste des changements sans évoquer le barème c'est à dire le taux d'imposition par tranche. Voici donc celui qui sera appliqué pour vos revenus 2019 : Jusqu'à 10.064 € ---> 0,00 % De 10.065 € à 27 794 € ---> 14,00 % De 27 795 € à 74 517 € ---> 30,00 % De 74 518 € à 157 806 € ---> 41,00 % A partir de 157 807 € ---> 45,00 %La crise sanitaire a entrainé un calendrier plus large. Le début de la période de déclaration des revenus 2019 a ainsi été repoussée au 20 avril et les délais de déclaration en ligne ont, quant à eux, été un peu élargis, à savoir : Pour les départements 01 à 19 (et les non-résidents) : La date limite de déclaration en ligne est fixée au jeudi 4 juin 2020 à 23h59, Pour les départements 20 à 54 : lundi 8 juin 2020 à 23h59 Pour les départements 55 à 976 : jeudi 11 juin 2020 à 23h59.