La crise sanitaire et économique qui touche le monde entier ne fait pas que des malheureux. Entre visières et autres masques, certaines marques ont décidé de tourner cette période compliquée à leur avantage. Après les fashion victims ou encore les fashion weeks, place à la « COVID fashion ».

COVID Fashion iStock-Giulio Fornasar

Visière de luxe

Masques à motifs, masques engagés...

Vinted, Etsy et les masques maison

Dès le début de la pandémie, le groupe LVMH s'est investi notamment en fabriquant du gel hydroalcoolique « livré gratuitement aux autorités sanitaires françaises [et en] priorité [à l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris] ». Et dès le 30 octobre prochain, il commercialisera une visière de protection de luxe. Les gestes barrières devant toujours être appliqués puisque la pandémie n'est pas encore enrayée, autant se protéger avec style. La visière de protection imaginée par LVMH s'appelle LV Shield et sera vendue au prix de... 800 euros. Recouverte de clous dorés Louis Vuitton, elle est un « casque accrocheur, à la fois élégant et protecteur » selon le groupe de luxe dirigé par Bernard Arnault.« Les masques sont là pour un moment, et ils sont déjà un accessoire de notre tenue, comme un sac à main, ou un téléphone portable » explique Francisco Sans, directeur adjoint de Mascarillas Béjar. Car, outre les visières, les masques permettent aussi de se protéger et de protéger les autres contre la COVID-19. La célèbre marque Burberry a donc décidé d'utiliser des chutes de tissus afin de fabriquer des masques lavables aussi essentiels que chics. Mais marque de luxe oblige, le masque coûte une centaine d'euros l'unité (dont 20 % sont reversés au Fonds Communautaire COVID-19 de la Fondation Burberry). Disney aussi a créé ses propres masques. À l'effigie de Mickey, Baby Yoda, Winnie ou encore Hulk, ils sont vendus 22 euros les quatre. « Avec l'aide de nos personnages bien-aimés, nous proposons désormais des masques en tissu réutilisables pour toute la famille. Disney va faire don de 100 000 masques en tissu à des associations caritatives de confiance, et va reverser 100 % des bénéfices des ventes de masques en tissu Disney, à hauteur de 560 000 euros, à des institutions de la Croix-Rouge dans toute l'Europe. » Il existe aussi des masques engagés comme on a pu le voir ces derniers jours sur les réseaux sociaux. Ils portent les noms de Breonna Taylor et de George Floyd ou incitent les Américains à aller voter. Des marques françaises en commercialisent également. C'est le cas notamment de la firme Le Slip français ou encore d'À l'aise Breizh.Il est également possible de trouver des masques auprès de créateurs indépendants comme sur Vinted et Etsy, par exemple. À fleurs, rock, unis, à motifs géométriques, en coton, en soie (matière recommandée pour les personnes souffrant d'acné)... Tout le monde peut trouver son bonheur. Enfin, pour les plus créatifs, des tutoriels vidéos existent afin de fabriquer soi-même ses masques en tissu. Il suffit de choisir les motifs et couleurs et d'allumer la machine à coudre.