La concurrence fait rage entre les étudiants et les jeunes actifs pour trouver un logement

Le taux de rotation du parc locatif a fortement chuté, la durée des contrats s’étant allongée pour atteindre 2 ans et demi pour les studios.

Les locataires restent de plus en plus longtemps dans leur logement, surtout dans les studios, comme le démontre l’observatoire des loyers Clameur. La durée des baux s’allonge pour atteindre 2 ans et 6 mois pour les studios, soit 6 mois de plus qu’en 2018. Concernant les deux-pièces, elle augmente de 2 mois (pour atteindre 2 ans et 7 mois). Les maisons aussi sont concernées par cet allongement de la durée des baux: +5 mois en l’espace de 6 ans. « La maison a été considérée comme une valeur refuge pendant la crise sanitaire , une utopie », explique Jean-Michel Camizon, président de Clameur.

Mais pourquoi les locataires restent-ils aussi longtemps dans leur logement? « Le parcours locatif est figé. Le taux de rotation du parc locatif a décru en raison de la hausse des taux (NDLR les taux sont d’environ 4,3% sur 25 ans). Je n’ai jamais vu un marché aussi sclérosé. Tous les secteurs sont à l’arrêt, les constructeurs ne construisent pas ou peu et les acquéreurs ne sont plus là », déplore Jean-Michel Camizon. De plus en plus de jeunes actifs restent locataires. Chez Koliving, une plate-forme qui permet de louer un bien sans se déplacer en quelques clics, au 1er mars 2022, ceux-ci représentaient 48 % des locataires contre 72 % un an plus tard.

Un marché étudiant en crise

Ce parcours locatif figé est encore plus visible dans la capitale sur le marché des studios. Les loyers de ces petites surfaces au 3e trimestre (T3) 2022 ne sont qu’1 % plus cher que le reste de l’année. Or, le T3 correspond à la rentrée scolaire et à une période de recherche active de studios de la part des étudiants. À l’inverse, à Rennes, les loyers au 3e trimestre 2022 sont 19% plus chers que le reste de l’année et à Nantes, ils sont 7% plus élevés à cette période de l’année.

Cela ne veut pas dire que Paris n’est pas une ville étudiante mais le marché locatif parisien est tellement tendu que les studios sont recherchés toute l’année, quelle que soit la période. Les volumes échangés au 3e trimestre sont quasiment égaux aux volumes échangés durant les autres trimestres. « L’effet de recherche d’un studio à la rentrée par les étudiants n’est pas visible. Les studios ne sont pas des logements étudiants dans la capitale mais des logements comme les autres, et sont en permanence recherchés dans la capitale. On observe une concurrence entre les étudiants et les jeunes actifs qui occupent les grands studios », analyse Jean-Michel Camizon.

Les étudiants et les jeunes actifs se disputent donc le marché des studios. Les seconds ne pouvant plus accéder à la propriété , restent locataires, bloquant ainsi l’accès à la location des étudiants. « Le marché du logement étudiant est donc en pleine crise. Il n’y a pas le nombre d’appartements nécessaires pour loger des étudiants à Paris. Certains ne lâchent pas leur bail l’été, de peur de ne pas retrouver un logement à la rentrée », regrette Jean-Michel Camizon.