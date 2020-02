L'OPCI BNP Paribas Diversipierre acquiert l'immeuble The Hype avenue Louise à Bruxelles

L'avenue Louise à Bruxelles est une des artères les plus prestigieuses (et les plus chères) de la ville. Les bureaux et les commerces situés sur cet axe central qui relie la place Louise au bois de la Cambre ont un taux de vacance locative proche de zéro, ce qui aiguise bien sûr l'appétit des investisseurs. BNP Paribas REIM met donc la main sur un très bel actif « prime » avec Le Hype, immeuble de bureaux de 10 000 m2 situé au 250 avenue Louise.

L'OPCI BNP Paribas Diversipierre géré par BNP Paribas REIM France a été récompensé par plusieurs prix en raison de sa performance récente : prix de la « Performance OPCI 2018 » des Pyramides de la Gestion de Patrimoine Investissement Conseils, prix du meilleur OPCI de moins de 5 ans aux Victoires 2018 de la pierre-papier décernées par le magazine Gestion de Fortune. Pour 2019, BNP Paribas REIM annonce une performance globale de 8,87% dividendes réinvestis pour ce fonds qui pèse aujourd'hui 2 milliards € de capitalisation.

L'achat de l'immeuble The Hype devrait contribuer à pérenniser la performance de l'OPCI Diversipierre sur sa poche immobilière : le bâtiment est quasiment loué à 100% suite à un repositionnement piloté par Eaglestone, le promoteur immobilier belge l'ayant acquis auprès de Savills en 2017. Les locataires de l'immeuble sont pour certains prestigieux, comme Bureau Van Dijk (filiale du groupe Moody's), le cabinet d'avocats Simon Braun qui y emménagera au 2ème trimestre 2020, ou même l'ambassade de Bahreïn en Belgique.

« BNP Paribas Diversipierre réalise ainsi son premier investissement en Belgique, dont la localisation centrale à Bruxelles a beaucoup séduit, en parfaite adéquation avec la stratégie d'européanisation de son portefeuille, se félicite Jean-Maxime Jouis, directeur du fund management de BNP Paribas REIM France. Cette acquisition montre par ailleurs la volonté de BNP Paribas REIM France de contribuer à l'amélioration de la qualité des bâtiments situés en plein cœur de ville. »

« Nous sommes ravis de cette nouvelle opération qui s'inscrit pleinement dans notre stratégie visant à cibler des actifs à fort potentiel, complète Gaétan Clermont, CEO de Eaglestone. Cette opération démontre également le dynamisme persistant du quartier Louise dans le segment des bureaux. »