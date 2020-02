L'immobilier flambe sous la neige !

Alors que l'immobilier dans la capitale française a la réputation d'être cher, il se trouve que dans certaines régions enneigées, il l'est encore plus. Même le réchauffement climatique ne semble pas refroidir les acheteurs.

Stations de sport d'hiver : un mètre carré très cher

Une offre inférieure à la demande

Montagne et investissement locatif

Si les stations de sport d'hiver attirent chaque année de nombreux touristes, elles connaissent aussi un succès croissant auprès des personnes souhaitant investir dans l'immobilier. Il faut dire que le cadre y est plus que plaisant : paysages enneigés, pistes de ski... De Courchevel à Megève en passant par Méribel et Avoriaz, la région Auvergne-Rhône-Alpes cumule les atouts. Mais y vivre a tout de même un coût. Ainsi, le prix du mètre carré dans les stations de sport d'hiver dépasse souvent les 10 000 euros. Dans certaines zones, les 30 000 euros par mètre carré sont même parfois atteints. C'est le cas par exemple à Val-d'Isère où l'on trouve également des biens « moins chers » à 11 500 euros par mètre carré dans l'ancien. Les stations les moins onéreuses sont Courchevel-Le-Praz ou encore Saint-Martin-de-Belleville où il faut tout de même prévoir un budget de 7 000 à 9 000 euros par mètre carré. Enfin, à Champagny-en-Vanoise, le mètre carré se situe autour des 6 000 euros.Ce qui explique les prix élevés des biens dans les stations de sport d'hiver, ce sont non seulement leurs multiples atouts (situation géographique, prestations des biens...), mais aussi le problème d'une offre inférieure à la demande. Ainsi, comme l'expliquent les professionnels du secteur de l'immobilier, dans les grandes stations, les biens à vendre et notamment les biens haut de gamme manquent. Or, plus une chose est rare et plus elle est chère. L'idéal pour celles et ceux qui souhaitent investir dans une station de sports d'hiver ? Se tourner vers les moins populaires. Certes, Champagny-en-Vanoise n'est pas aussi connue que Courchevel, mais elle ne manque pour autant pas de qualités.Parmi celles et ceux qui investissent dans l'immobilier en montagne, on trouve beaucoup de Britanniques que le Brexit ne décourage pas. Il y a également des personnes souhaitant réaliser un investissement locatif. Les stations développent de plus en plus d'activités d'été (VTT...) et ont en outre investi dans des canons à neige, ce qui permet aux propriétaires de louer une grande partie de l'année. À Courchevel, la location d'un appartement comprenant trois chambres peut coûter 3 000 euros en moyenne (par semaine) en hiver contre 2 000 euros en été. Cependant, qui dit paysage montagnard, dit façades à repeindre régulièrement et autres frais parfois élevés. Il faut en outre garder à l'esprit que les banques sont de plus en plus frileuses pour accorder des prêts pour un investissement immobilier en montagne. L'altitude, par exemple, est un point essentiel. En dessous de 1 000 mètres, les refus sont courants.Pour un placement financier intéressant, la montagne n'est peut-être pas à considérer en premier. Il vaut mieux voir les stations de ski comme des investissements « plaisir » à réaliser, pourquoi pas, à plusieurs (famille, amis...).