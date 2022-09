L’hôtel Matignon, cancre de la rénovation énergétique

La Première ministre, qui a fait le point sur la situation énergétique de la France, a reconnu que l’hôtel Matignon n’est pas «un modèle de sobriété» et a seulement eu droit à un changement de fenêtres...

Faites ce que je dis, pas ce que je fais, acte 2. En matière de rénovation énergétique , le gouvernement n’est pas exempt de tout reproche. Bien au contraire. Alors que l’exécutif réclame des efforts aux Français, les bureaux de la tour qui abrite le ministère de la...Transition écologique , restent éclairés la nuit. Ce jeudi, c’est la Première ministre en personne qui a été raillée sur les réseaux sociaux.

Interrogée sur la consommation énergétique des bâtiments publics et notamment l’ Élysée et Matignon , Élisabeth Borne a répondu lors d’une conférence sur la situation énergétique de la France: « Cet été, nous avons changé les fenêtres à Matignon ». Une réponse qui n’a pas manqué de faire rire (jaune) les internautes. « Sans rire... », « Depuis cet été, je ne mets plus la clim quand il fait froid » ou encore « La France est sauvée », peut-on lire sur Twitter. Cette réponse est d’autant plus déroutante et légère que le gouvernement ne cesse d’appeler les Français à rénover leur logement de fond en comble.

L’exécutif a même lancé, pour ce faire, en janvier 2020, une aide. Accessible à tous les propriétaires, Ma Prime Rénov’ bénéficie à plus d’un million de personnes. Un score remarquable mais qui cache une réalité: cette aide ne sert pas du tout à une rénovation globale. L’aide moyenne dépasse à peine les 3000 euros par bénéficiaire. C’est tout juste de quoi financer le changement d’une chaudière, aiment à rappeler les spécialistes de rénovation énergétique. La Première ministre a reconnu que Ma Prime Rénov’ devait être améliorée mais qu’aucune rallonge financière n’était prévue pour ce dispositif. « Ce n’est pas une question de financement mais d’accompagnement des Français qui souhaitent rénover leur logement », a affirmé Élisabeth Borne.

Changer de fenêtres est peu efficace

« Pour massifier l’accompagnement, il faut aussi faire appel à d’autres acteurs (que les accompagnateurs publics Rénov’), confirme Olivier Klein, ministre de la Ville et du Logement, sans donner plus de détails sur leur profil. Cette massification ne remet pas en cause la notion de service public ». Autre bémol, et il est de taille: changer de fenêtres n’est en rien efficace pour améliorer la performance énergétique d’un bâtiment si cet équipement ne s’accompagne pas d’autres chantiers comme l’isolation du toit ou des murs, souligne l’Ademe (Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie).

Surtout s’il s’agit d’un gigantesque édifice comme l’hôtel Matignon, qui plus est construit au 18e siècle. « Ces monuments historiques nécessitent des efforts d’investissement importants et nécessitent du temps pour réaliser les diagnostics et trouver les bons maîtres d’ouvrage », avait expliqué au Figaro en novembre dernier, l’entourage du président de la République, dont la résidence élyséenne affichait de piètres performances énergétiques. À l’époque, l’Élysée avait mis en avant une liste plus longue de travaux entrepris depuis 2020 .

Bref, Matignon a de sérieux efforts à réaliser en matière de rénovation énergétique. Élisabeth Borne le reconnaît bien volontiers. « Je ne suis pas sûr que nous soyons un modèle de sobriété mais nous essayons d’avancer dans cette voie », a-t-elle déclaré. Dont acte.