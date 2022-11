L’épargne salariale et retraite collective sont en forte progression notamment dans les PME

Le nombre d’entreprises faisant bénéficier leurs salariés d’un dispositif d’épargne salariale est en constante augmentation (Crédit photo : 123RF)

Selon l'enquête de l'AFG (association française de la gestion financière), au premier semestre 2022, la collecte de l'épargne salariale et retraite collective d'entreprise et l'équipement des PME sont en forte progression.

L'épargne salariale en fort développement dans les entreprises de moins de 50 salariés

Le nombre d'entreprises faisant bénéficier leurs salariés d'un dispositif d'épargne salariale est en constante augmentation : il est passé de 348 000 en juin 2021 à 367 000 en juin 2022, soit une progression de + 5,6 %. Cette dynamique est encore plus forte chez les entreprises de moins de 50 salariés qui enregistrent une progression de + 6,1 %.

Les salariés montrent un intérêt certain pour l'épargne salariale : ils ont versé 13,2 milliards d'euros sur leurs plans d'épargne salariale au premier semestre 2022, c'est 19 % de plus par rapport au premier semestre 2021. Cette hausse concerne plus particulièrement l'intéressement (+ 23,6 %) et la participation (+ 34,7 %) : dans un contexte de bénéfices records des entreprises en 2021, celles-ci ont en effet redistribué plus de valeur à leurs salariés. Les versements volontaires sont quant à eux légèrement en retrait (- 4,9 %).

Les salariés ont placé les deux tiers des sommes perçues en fonds actions et 36 % de l'encours est placé en gestion pilotée, un comportement qui témoigne de leur bonne appropriation de ces dispositifs dans un objectif de placement moyen-long terme.

Fin juin 2022, l'encours de l'épargne salariale s'élève à 158,6 milliards d'euros, en baisse par rapport à juin 2021 (162,4 milliards d'euros), en raison d'un effet de marché défavorable que la forte hausse de la collecte n'a pas réussi à compenser.

« Dans un contexte de marché de l'emploi tendu, l'épargne salariale renforce l'attractivité des entreprises pour recruter de nouveaux talents et fidéliser leurs salariés. Les plans d'épargne retraite, notamment les PER collectifs, jouent un rôle moteur dans ce mouvement » est-il expliqué dans le communiqué de presse.

Le PERCOL, nouveau produit d'épargne retraite, continue son développement

Créé en 2019 dans le cadre de la loi Pacte, le PERCOL (plan épargne retraite collectif), remplaçant du PERCO, est un dispositif d'épargne salariale dédié à la préparation de la retraite. Désormais, plus de 60 % des 24,7 milliards d'euros (à fin juin 2022) d'épargne retraite collective d'entreprise sont composés de PERCOL. Le nouveau produit d'épargne retraite continue son développement et on comptabilise 129 200 entreprises équipées (+ 20 %) et 2,2 millions d'épargnants salariés (+ 53 %). Sur un an, les versements des salariés sur leur PERCOL sont en hausse de 54 %. Ils ont versé 1,5 milliard d'euros depuis le début de l'année et l'encours atteint désormais 15,2 milliards d'euros (+ 21 %).

La part de l'investissement socialement responsable progresse

Les salariés orientent de plus en plus leurs versements vers les fonds Investissements Responsables : ils représentent plus de 2,4 milliards d'euros au premier semestre 2022 et atteignent désormais un encours de 51,1 milliards d'euros, soit 51 % du stock des encours diversifiés (c'est-à-dire hors actionnariat salarié). Les fonds solidaires sont quant à eux en légère baisse avec un encours de 13,1 milliards d'euros (- 4,7 % sur un an).