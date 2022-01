Certaines entreprises françaises ont mis en place un système d’épargne collectif que l’on nomme «épargne salariale».

L’épargne salariale, comment ça marche ? / iStock-HJBC

Différence entre intéressement et participation

Dispositif d’épargne collectif mis en place dans certaines entreprises françaises, l’épargne salariale suppose de maîtriser le vocabulaire pour mieux en comprendre le principe. Il faut par exemple savoir différencier «intéressement» et «participation». En choisissant l’intéressement, la prime versée aux salariés est liée aux performances ou aux résultats de l’entreprise concernée. Un accord d’entreprise, d’une durée de troisans minimums, encadre la mise en place de l’intéressement et fixe les conditions comme le montant de la prime. Le salarié a le choix entre percevoir les sommes immédiatement ou les faire placer sur un plan d’épargne salariale (ou compte épargne-temps). Avec l’intéressement, l’objectif principal est de motiver les salariés. On parle de «participation» dans le cadre d’un plan d’épargne salariale permettant de verser une part des bénéfices de l’entreprise à chaque employé. Elle est obligatoire pour les entreprises de plus de 50 salariés, et facultative pour les autres.

Focus sur les plans d’épargne salariale

Il existe plusieurs plans d’épargne salariale: Le PEE ou plan d’épargne entreprise permet aux salariés, ainsi qu’aux dirigeants des petites entreprises, d’acquérir des valeurs mobilières. Les sommes versées sont bloquées pendant au moins cinqans mais il existe des cas de déblocages exceptionnels. Le PER ou plan d’épargne retraite existe depuis le 1er octobre 2019 et remplace peu à peu les autres plans d’épargne retraite. Il en existe troissortes: un PER individuel et deuxPER d’entreprise (collectif et obligatoire). Notez que le Perco (plan d’épargne pour la retraite collectif) peut être transformé en PER d’entreprise collectif. Et, depuis le 1er octobre 2020, il ne peut plus être proposé par les entreprises.

Épargne salariale : un dispositif méconnu et pourtant avantageux

L’épargne salariale offre divers avantages. Elle est intéressante sur le plan fiscal pour l’employeur et participe aussi à l’augmentation du pouvoir d’achat des salariés. Elle est en outre une source de motivation et d’attractivité et aide à fidéliser les salariés qui, face aux avantages dont ils bénéficient, ont envie de rester dans l’entreprise. Enfin, l’épargne salariale encourage les salariés à anticiper l’avenir et, plus particulièrement, à préparer leur retraite. L’entreprise prend en charge les frais de gestion tandis que les versements sont déductibles des impôts. Ils sont en outre exonérés de charge salariale et d’imposition sur les plus-values. Toutefois, un certain nombre de dirigeants, notamment ceux à la tête de TPE et PME, avouent connaître le principe de l’épargne salariale sans pour autant maîtriser le dispositif. Epsens, spécialiste de l’épargne salariale, a mené une enquête auprès de plusieurs dirigeants. Ils sont 76% à estimer qu’il s’agit d’un sujet prioritaire. Ils sont 90% à le connaître sans le maîtriser. De plus, beaucoup ne connaissent pas en détail les plans d’épargne retraite et trouvent le cadre juridique compliqué. S’y retrouver dans les différents dispositifs existants et communiquer à leur sujet avec leur personnel est en conséquence complexe pour ces dirigeants.