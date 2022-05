Une récente étude témoigne du fait que l'épargne salariale a connu une forte augmentation au cours de l'année 2021. Reste que pour l'heure, cette augmentation est principalement le fait des grandes entreprises du CAC40.

L'épargne salariale a augmenté en 2021 / iStock-HJBC

2021, la belle année de l'épargne salariale

L'épargne salariale a eu le vent en poupe durant l'année 2021, et ce en dépit de la pandémie qui, étant de nature à contracter l'économie et fragiliser les entreprises, aurait pu gripper la machine. Avec une augmentation de 24% entre 2020 et 2021, les supports d'épargne à destination des salariés, tels que le PER et autre Perco, ont en effet rencontré un joli succès. Ce constat émane d'une enquête réalisée et publiée par l'Association française de la gestion financière (AFG) qui dévoile par ailleurs quelques détails supplémentaires : la part des versements volontaires en provenance des épargnants a atteint non moins de 3,65 milliards d'euros. A l'arrivée, les salariés ont investi 16,3 milliards d'euros au cours de l'année 2021, soit 900 millions d'euros de plus qu'en 2019. Pour rappel, l'épargne salariale est un dispositif qui donne la possibilité aux salariés de prendre part aux résultats de l'entreprise qui les emploie à travers différents supports tels que le PER ou le PERCO. Les salariés souhaitant en bénéficier perçoivent pour cela une prime d'intéressement pouvant être investie sur ces supports d'épargne à long terme. L'enquête de l'AFG témoigne par ailleurs du fait que les salariés ont été davantage enclins à prendre plus de risque qu'auparavant car la part de leur épargne placée sur les marchés financiers représente dorénavant 87% des encours. Pour l'AFG, cela est principalement dû au fait que les épargnants ont été à l'écoute des conseils et qu'ils ont conscience qu'un rendement important s'accompagne toujours d'une certaine prise de risque. Par ailleurs, toujours pour l'AFG, "L'adoption des nouveaux PER collectifs comme outil de préparation à la retraite se confirme". Les salariés ont ainsi bien saisi en 2021 que les pensions de retraite qui leur seront versées dans le cadre du régime général pourraient ne pas suffire à satisfaire leurs besoins financiers. Aussi, anticiper l'avenir en épargnant semble s'imposer naturellement comme une solution complémentaire.

Les grandes entreprises du CAC40 en fer de lance

Autre enseignement de l'enquête réalisée par l'AFG : ce sont principalement les grandes entreprises françaises cotées en Bourse qui ont soutenu le phénomène haussier. Elles sont ainsi plus de la moitié à avoir fait en sorte d'associer leurs collaborateurs à leurs résultats financiers. Un pourcentage en hausse car elles n'étaient que 46% à le faire en 2018 et 43% en 2017. Pour ce faire, ces grands groupes du CAC40 ont quasiment tous appliqué la même méthode, à savoir proposer aux salariés une décote de près de 40% sur l'achat d'actions. Une technique incitative qui a porté ses fruits. A l'arrivée, l'AFG constate que les salariés de ces grands groupes ont en moyenne investi entre 1 000€ et 5 000€, des sommes provenant essentiellement de primes d'intéressement versées par leur employeur.

L'année 2021 a donc été faste sur le front de l'épargne salariale, la pandémie n'ayant pas ralenti la cadence, bien au contraire. Reste à voir ce qu'il en sera pour cette année 2022.