L’ancien siège de Maisons du Monde métamorphosé en un hôtel de luxe

Le majestueux château du Portereau, près de Nantes, qui abritait le siège de Maisons du Monde depuis 2003, va être transformé en hôtel de 26 chambres avec piscine.

Maisons du Monde, l’enseigne de décoration et d’ameublement , avait installé son siège en 2003 dans un cadre époustouflant, au sein du magistral château du Portereau, à Vertou, près de Nantes, en Loire-Atlantique. Les 17 designers et les services de la création occupaient un étage entier du manoir. Le château n’est plus le siège de Maisons du Monde depuis le 14 avril 2024. Ce cadre majestueux n’était pas assez pratique pour héberger une société.

Que va devenir la bâtisse construite au 16e siècle qui a appartenu à la famille Lefèvre-Utile, fondatrice des biscuits LU ? Deux permis de construire affichés sur le portail attisent la curiosité, depuis quelques semaines. Ils annoncent l’installation d’un hôtel-restaurant et la construction d’une terrasse et d’une piscine. Il sera effectivement doté de 26 chambres, d’une orangerie, d’un restaurant et d’une piscine, d’après Ouest-France . Il devrait ouvrir d’ici la fin de l’année, du moins c’est ce qu’espère le propriétaire des lieux.

Qui est l’heureux propriétaire ? Ben Touch, qui comprend plusieurs marques dont Mister Toiture, Tendance Travaux ou Europe Energie et qui s’est spécialisée depuis peu dans l’hôtellerie-restauration de luxe. Le dirigeant de cette entreprise, Benjamin Erisoglu, a été le président du club de football SO Cholet jusqu’en 2024. Il n’en est pas à son coup d’essai puisqu’il a déjà investi 5 millions d’euros dans le château de Noirieux, près d’Angers, en 2022, métamorphosé en hôtel de luxe de 19 chambres et en un restaurant qui vise l’étoile Michelin.