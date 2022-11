Jusqu’à 8 millions: le prix affolant d’un logement dans ce méga yacht

La vie résidentielle en mer, vous connaissez? Un yacht de 230 mètres de long abritera d’ici 2025, 547 résidences de luxe qui seront bientôt à vendre.

La crise immobilière couve mais le luxe n’a pas de limites. Pour être exact, il ne s’agit pas d’un immeuble mais d’un yacht. Un yacht pas comme les autres car il abritera 547 logements d’ici 2025 . Prix de chaque appartement? Entre 1 et 8 millions de dollars (le même montant en euros). Avec ses 230 mètres de long, ce gigantesque et luxueux navire de croisière de 11 étages, se présente comme « le premier navire de résidence privée écologiquement durable » car il fonctionnera au gaz naturel liquéfié. Il aurait coûté, selon CNBC , près de 1,5 milliard de dollars à son constructeur Storylines, basé à Miami.

La plupart de ces appartements de 22 à 183 m² sont dotés de balcons donnant sur les mers environnantes et divers ports d’escale. Ces «résidences» peuvent être acquises de deux manières. La première? Pour la durée de vie du navire estimée par Storylines à 60 ans. Vous devrez débourser entre 1 et 8 millions de dollars. La seconde? Pour une durée plus courte, de 24 ans. Dans ce cas-là, vous pouvez vous en sortir à des prix un peu plus «abordables». Le prix de départ démarre à 647.000 dollars, soit un peu plus de 27.000 dollars par an. On est loin des tarifs habituels pour partir en croisière! « Le navire est différent d’un navire de croisière de vacances en ce qu’il est construit à dessein pour la vie résidentielle en mer. Vous pourrez parcourir le monde avec le confort d’un chez-soi », rétorque Alister Punton, CEO de Storylines. En 2025, les propriétaires pourront, au cours d’un voyage inaugural de 3 ans, visiter 6 continents et s’arrêter dans divers ports pendant 1 à 5 jours, en partant du port d’attache du navire en Croatie.

En plus des résidences privées de luxe, le navire, une fois réalisé, devrait offrir 20 restaurants et bars différents, un bureau de poste, une école, une bibliothèque, un «hôpital», une «banque», des bureaux et plusieurs piscines. Ajoutez une piste de bowling, une micro-brasserie, une salle de cinéma, une plate-forme de fitness en plein air avec « sports de raquette, terrasse de yoga et piste de course » et une marina au bord de l’eau pour les motomarines comme les jet-skis et les bateaux à moteur. « Le navire possède également le plus grand centre de bien-être en mer, qui comprend un spa, une salle de sport et une clinique anti-âge dans un espace de 10 000 pieds carrés», ajoute Storylines. C’est ce qu’on appelle une vie résidentielle en mer.