JO Paris 2024 : les appartements du Village olympique mis en vente, voici à quel prix

Toute la résidence a été construite selon un cahier des charges environnemental très strict. (Skitterphoto / Pixabay)

La première opération de commercialisation des résidences du Village olympique à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) va prochainement débuter. 174 appartements vont être mis en vente. Les prix sont élevés, mais les acquéreurs vont pouvoir bénéficier de logements de qualité, respectueux de l'environnement. 64 seront vendus grâce au bail réel solidaire (BRS).

Les résidences construites à Saint-Denis, Saint-Ouen et L’Ile-Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) pour le Village des Jeux olympiques et paralympiques 2024 deviendront ensuite, pour certaines, des logements destinés aux habitants et salariés du territoire. A ce titre, une première opération de commercialisation va prochainement débuter, avec la mise en vente des 174 appartements de la résidence Apogée de Vinci Immobilier dans l’écoquartier Universeine de Saint-Denis, rapporte Le Parisien .

Des prix hauts pour du bâti de qualité

Il s’agit de logements allant du T1 au T4, avec également un T5, à un prix moyen de 7 000 euros le mètre carré, soit largement plus que les prix du marché dans ce quartier encore très populaire. Il devrait toutefois gagner en attractivité avec le développement du Grand Paris Express. « Ces logements restent dans des tarifs plus accessibles que le quartier voisin des Docks à Saint-Ouen » , a par ailleurs mis en avant Cyril Despres, directeur territorial chez Vinci Immobilier.

A ce prix, les acquéreurs vont pouvoir profiter d’un bâti de grande qualité, « avec des matériaux en bois, très décarbonés et des logements généreux » , d'après Adrien Delacroix, adjoint au maire de Saint-Denis chargé de l’urbanisme. Toute la résidence a été construite selon un cahier des charges environnemental très strict. Les logements disposent par exemple d’un plancher chauffant réversible. Le toit a quant à lui été aménagé en terrasse avec potager.

Des photos dédicacées des athlètes ?

Jusqu’au 24 juin, ce sont les habitants et salariés du territoire Plaine Commune qui ont l’exclusivité de l’accès aux logements de cette résidence. Une grande cérémonie de lancement de la commercialisation aura ensuite lieu à la Cité du cinéma le 24 juin à 10 h, avant qu’une bulle de vente soit installée place Pleyel. De plus, sur les 174 appartements, 64 seront vendus à prix réduit grâce au bail réel solidaire (BRS), qui permet de dissocier le bâti du foncier, à la suite d'une négociation avec la municipalité.

Avec ce contexte de vente inhabituel, les acquéreurs devraient pouvoir conserver une trace du passage des athlètes dans leur futur appartement. Elle pourrait potentiellement prendre la forme d'une photo dédicacée des sportifs ayant remporté une médaille d’or. L’emménagement se fera courant 2025.