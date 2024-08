JO Paris 2024: après les faux billets, les arnaques au logement se multiplient

La police parisienne a ouvert une dizaine d’enquêtes pour escroqueries au logement pendant les Jeux olympiques.

Les Jeux olympiques à Paris ont connu un franc succès. À tel point que même la presse internationale , d’ordinaire moqueuse contre la France, s’est extasiée et a félicité les organisateurs. Et forcément, cette réussite a attiré des escrocs. Certains ont profité de l’engouement autour des Jeux olympiques (JO) pour vendre de faux billets . D’autres pour louer de faux logements . C’est le cas d’un bien situé près des Champs-Élysées et réservé sur le site Booking.com. Dès janvier, un couple du Maroc le loue, pour la deuxième semaine des JO et reçoit un mail de confirmation.

Mais, le 22 juillet, alors qu’ils tentent de contacter le loueur pour préparer leur arrivée, celui-ci s’est envolé et ne répond pas. Coût total? Près de 2400 euros, selon RTL . Car la location avait été payée à l’avance par virement. La directrice d’une équipe de sport albanaise a connu la même mésaventure. Elle n’a jamais pu intégrer l’appartement dans le Marais qu’elle avait réservé car, là encore, le loueur était injoignable. La facture est également salée: plus de 1800 euros.

802 euros la nuit

Une touriste japonaise a également été victime de cette arnaque qui n’a pas attendu les Jeux olympiques pour se multiplier. Cette quadragénaire avait déniché en mai dernier un logement en Seine-Saint-Denis (93). Elle devait y rester 10 jours et avait versé 700 euros pour la location de cet appartement. Mais une fois arrivée sur place, le jour de la cérémonie d’ouverture, elle se rend compte avec stupeur que sa location n’existe pas. Le logement qu’elle aurait dû louer est en réalité une résidence étudiante.

Au total, la police judiciaire parisienne a ouvert une dizaine de procédures pour ces escroqueries au logement. Un score plutôt faible qui aurait pu être bien plus élevé au regard des milliers voire dizaines de milliers de biens réservés sur Internet pendant les JO. Mais les préjudices s’élèvent, pour la plupart des arnaques, à plusieurs milliers d’euros. Pour éviter les arnaques, mieux vaut se méfier des prix trop attractifs, qui ne correspondent pas au prix du marché, pendant cette période charnière. Le prix moyen d’une nuit à Paris a avoisiné les 802 euros du 26 juillet au 11 août.