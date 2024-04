« Je n'en peux plus » : endettée, une retraitée vit dans son garage car sa maison est squattée

Une retraitée dénonce le squat de ses locataires, dans sa maison en Ariège. (illustration) (Sabinevanerp / Pixabay)

« Je veux qu’on me rende justice et qu’on me rende ma maison » . C'est ce qu'a écrit une sexagénaire sur une pancarte de fortune, devant le tribunal judiciaire de Foix (Ariège), le 29 mars dernier. Munie d'une chaîne et d'un bidon d'essence, cette habitante de Lesparrou a tout fait pour faire entendre sa détresse, alors qu'elle estime que son logement est squatté par un couple, relate La Dépêche du Midi .

Agée de 69 ans, la retraitée est dans une situation dramatique : elle est endettée auprès de la Banque de France et vit depuis 2020 dans le garage de sa propriété. En effet, elle s'est installée dans le local il y a quatre ans afin de louer l'étage de sa maison, dont elle est propriétaire depuis trente ans. Or, le couple installé dans son habitation ne lui verserait plus de loyer depuis février 2023. « J’ai une retraite de 800 euros et je dois rembourser plus de 700 euros chaque mois » , explique l'Ariégeoise à nos confrères.

Sa maison est devenue insalubre

Désespérée, la sexagénaire a bravé la loi et décidé de couper l'électricité à ses locataires. Résultat : la maison est devenue insalubre. La préfecture lui enjoint désormais de réaliser des travaux pour remettre en état le logement. « Avec quoi veulent-ils que je finance ces travaux, je n’ai même pas 1 euro pour m’acheter à manger » , déplore la retraitée.

Victime de graves problèmes de santé, l'Ariégeoise est une bénéficiaire régulière de la Croix-Rouge et des Restos du Cœur. « Je n’en peux plus de vivre comme ça. J’ai travaillé toute ma vie et élevé seule mes trois enfants.[...] J’ai peur de m’être battue pour rien » , confie-t-elle.

Des recours possibles

De leur côté, les locataires estiment être dans leur bon droit. Ils accusent leur propriétaire d'avoir gonflé leur consommation d'énergie et ont donc décidé de ne plus payer le loyer. Ils bénéficient désormais d'un dossier de surendettement et l'insalubrité du logement leur permet de ne plus verser de mensualité.

Enfin, le procureur de la République de Foix explique à La Dépêche du Midi que la retraitée peut saisir le juge des contentieux pour une procédure civile rapide dans le cadre du conflit qui l'oppose à ses locataires. Elle peut bénéficier d'un entretien gratuit avec un avocat et un commissaire de justice et pourrait également recevoir l’aide juridictionnelle.