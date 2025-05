Je n’ai pas assez d’argent sur mon Livret A : l’Etat peut-il financer le fonds pour la défense via mon assurance-vie ?

Shutterstock

Pour financer la défense européenne, le gouvernement envisage de recourir à l'épargne des Français, faut-il s'en inquiéter ?

La guerre en Ukraine et le désengagement annoncé des États-Unis conduisent les gouvernements européens à chercher des moyens de financer l'effort de guerre. Plusieurs pistes sont explorées en France comme la mobilisation de l'épargne des Français. Une annonce qui inquiète les détenteurs de Livret A ou d'assurance-vie qui pourraient être mobilisés. Faut-il avoir peur pour nos économies ? Existe-t-il des opportunités à saisir ? On vous dit tout.

Le gouvernement russe a présenté fin 2024, au Parlement, la Douma, son projet de loi budgétaire pour l'année 2025. Les dépenses fédérales devraient atteindre 41 500 milliards de roubles (environ 400 milliards d'euros), soit une augmentation de près de 12% par rapport à l'année précédente. Une situation qui préoccupe les gouvernements européens et les pousse au réarmement.

Comment financer la défense européenne ?

L'Union européenne a récemment présenté un plan ambitieux de 800 millions d'euros pour renforcer sa souveraineté militaire. Cependant, les États membres doivent maintenant trouver les moyens financiers pour contribuer à ce fonds commun. Pour y parvenir, les dirigeants européens étudient plusieurs options, notamment une augmentation de l'impôt sur les hauts revenus et la création de nouveaux fonds spécialisés .

Aux micros de France Info, le ministre de l'Économie, Éric Lombard, a déclaré que l'épargne des Français serait mobilisée pour financer les dépenses de défense. « Nous devrons faire plus d'efforts pour nous protéger, pour bâtir cette économie en faveur de la paix et renforcer la défense dans un modèle européen. Nous allons devoir dépenser plus d'argent public et donc, effectivement, cela imposera plus d'efforts. Les personnes qui ont une épargne importante doivent contribuer, et c'est ce à quoi nous réfléchissons ».

L'État peut-il saisir l'épargne des Français ?

Bonne nouvelle pour les épargnants français, le gouvernement n'a toutefois pas l'intention de prélever quoique ce soit sans leur consentement. L'État souhaite encourager la participation volontaire des citoyens . Chaque épargnant pourra ainsi décider de diriger ses économies vers des fonds spécifiques destinés au secteur de la défense, sans aucune contrainte. Cela signifie que vous avez le droit de conserver votre épargne dans un Livret A, ou de la retirer, si vous ne souhaitez pas financer l'armée.

L'une des idées avancées pour financer la défense nationale est la création de fonds de défense , appelés fonds de private equity. Ces fonds permettront d'investir dans des entreprises de taille modeste, souvent non cotées en bourse. En France, le secteur de la défense compte environ 4500 entreprises, dont la majorité n'a donc pas de cotation en bourse. Les fonds de private equity permettront ainsi aux investisseurs d'acquérir des parts dans ces entreprises, contribuant à leur développement et bénéficiant des rendements associés.

Épargne : des risques et des opportunités

Cette initiative offre donc aux épargnants la possibilité d'investir dans un secteur stratégique tout en diversifiant leurs placements. Les fonds de private equity peuvent offrir des rendements attractifs en raison du potentiel de croissance des petites et moyennes entreprises (PME) et des startups innovantes. Investir dans des entreprises non cotées implique toutefois un risque significatif de perte en capital que l'on ne doit pas sous-estimer.

Les spécialistes considèrent ces placements comme très risqués , classés généralement 6 ou 7 sur l'échelle des risques. Ils diffèrent des fonds garantis, comme les comptes en euros, car ils connaissent une volatilité importante. En effet, leur performance dépend directement de la réussite de ces entreprises, plus fragiles par leur petite taille, qui plus est dans un secteur aussi particulier que celui de l'armement.