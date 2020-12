Iroko lance une SCPI sans frais de souscription : Iroko ZEN

Fondée en 2019 par Charles Duclert, Gautier Delabrousse-Mayoux, Olivier van den Broek et Louis Duclert, Iroko est une « fintech » française ayant statut de société de gestion de portefeuille agréée par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») depuis juin 2020, dont la mission est de « rendre accessibles des produits d'épargne performants et responsables ». Iroko vient de lancer sa première SCPI, accessible au grand public à partir de 5000 € : Iroko ZEN.

Les SCPI ont habituellement des frais d'entrée plutôt élevés, et pas de droits de sortie. Ici pour la nouvelle SCPI Iroko ZEN, c'est le principe inverse : pas de frais de souscription mais en contrepartie en cas de retrait de parts détenues depuis moins de trois ans, la société de gestion prélèvera une commission de 5% HT (soit 6% TTC) du montant remboursé, prélevée directement sur le prix de retrait versé à l'associé retrayant.

Autre originalité de cette nouvelle SCPI: l'effet de levier pourra atteindre 50%, ce qui est sensiblement plus élevé que le standard de marché sur ces véhicules d'épargne. « La SCPI a été autorisée par l'assemblée générale constitutive en date du 11/09/2020 à recourir à l'endettement bancaire et non bancaire en vue de financer ses investissements dans la limite de 50 % de la valeur globale des actifs, et avec la possibilité de financer par endettement bancaire et non bancaire l'acquisition d'un actif immobilier jusqu'à 100% de sa valeur d'acquisition », est-il ainsi précisé dans la note d'information du produit.

En terme de politique d'investissement, la société de gestion souhaite « mettre les usages au centre de son projet d'investissement » en ciblant les principaux secteurs immobiliers portés par les évolutions actuelles de la vie urbaine : entrepôts, commerces, bureaux, et de façon opportuniste les résidences services (EHPAD, résidences services seniors, résidences étudiantes, résidences en coliving...). Cette stratégie d'investissement se déclinera essentiellement en France -Paris, Ile-de-France, grandes métropoles régionales-, mais une diversification pourra être étudiée sur la zone Euro (Allemagne, Benelux, Europe du Sud). Trois actifs sont d'ores et déjà sous promesse d'achat : une crèche à Pantin, un bureau loué à Pôle Emploi à Reims, et un entrepôt à Bordeaux.

L'objectif pour la SCPI Iroko ZEN est d'atteindre le seuil des 100 millions € de capitalisation en 3 ans. Au démarrage, la SCPI ciblera des actifs de montants unitaires compris entre 1 et 3 millions €. En matière de performance pour les associés, les objectifs sont également ambitieux : 5,5% de distribution annuelle (non garantie) et 7% de TRI sur 7 ans (non garanti) qui est l'horizon recommandé de placement.

Preuve de leur confiance dans le succès de ce nouveau véhicule, les quatre fondateurs d'Iroko ont alloué 2 millions € de « seed money » à la SCPI Iroko ZEN pour garantir le lancement du véhicule et sécuriser les premiers actifs.

« Il était naturel pour nous d'être les premiers épargnants d'Iroko et ainsi concrétiser notre promesse en présentant rapidement des actifs et un rendement à nos futurs épargnants » annonce Gautier Delabrousse-Mayoux, Président d'Iroko.