Investissement locatif : Le palmarès des 20 villes du littoral les plus rentables dans le neuf

Le comparateur de biens immobiliers Gridky a établi un classement des vingt côtière ou située près d'un lac où il est bon d'investir dans le neuf. Les communes des régions PACA et Nouvelle-Aquitaine dominent ce classement avec des rentabilités oscillant entre 4,4 et 6,2 %.

Le comparateur de biens immobiliers Gridky a publié un classement des villes du littoral où l'investissement locatif dans le neuf est le plus rentable. Une tendance se dégage. Sur les vingt villes du palmarès, huit d'entre elles se situent en Provence-Alpes-Côte d'Azur et six en Nouvelle-Aquitaine, rapporteCapital qui relaie ce classement.

L'étang de Berre, attractif

Pour établir son classement, Gridky a retenu cinq critères. « La rentabilité locative, la protection contre les risques locatifs, l'attractivité du quartier, le potentiel de plus-value du logement à terme et la facilité de revendre le bien », note Capital. La rentabilité moyenne est calculée en brut, en considérant un bien loué non meublé à l'année (T2 ou studio) et un investisseur tirant parti de dispositifs de type Pinel. En considérant une location saisonnière, les chiffres ne seraient pas les mêmes.

Les villes autour de l'étang de Berre dans les Bouches-du-Rhône se montrent très attractives avec Istres et Martigues en tête du classement, en obtenant une rentabilité pour un T2 estimée respectivement à 6,2 et 6,1 %. Les deux villes du sud dépassent d'une courte tête Le Havre avec une rentabilité de 6 %. La ville de Seine-Maritime fait figure d'exception puisqu'elle est suivie par d'autres villes de PACA : La Seyne sur Mer (5,8 %), Vallauris (5,8 %) et Cogolin (5,6 %).

La façade Atlantique bien représentée

Mais la façade Atlantique tire aussi son épingle du jeu. Ainsi Bignanos, autour du bassin d'Arcachon, se classe en sixième position à égalité avec Biscarosse (5,5 %). Suivent Saint-Malo en Bretagne et Aytré, aux portes de La Rochelle. La préfecture de Charente-Maritime fait aussi partie du classement, en 19e position.

Deux villes ne sont pas situées au bord de la mer dans ce palmarès mais autour d'un lac et elles sont voisines. Il s'agit de Thonon-les-Bains (5,2 %) et Publier (4.4 %), qui ferme le classement, avec une rentabilité de 4,4 %.