Investissement immobilier en Europe : la SCPI NCap Continent et sa stratégie d'expansion internationale

Investissement immobilier en Europe : la SCPI NCap Continent et sa stratégie d'expansion internationale

Dans un contexte économique et géopolitique offrant peu de visibilité, les investisseurs cherchent des solutions pour optimiser leur épargne avec des placements stables et performants. La SCPI NCap Continent – gérée par Norma Capital – offre une réponse à cette quête en proposant une stratégie d'investissement immobilier à l'échelle européenne.

Performance et croissance solide en 2024

Des résultats financiers convaincants

NCap Continent affiche des performances solides pour l'année 2024 avec un taux de distribution brut de fiscalité étrangère de 7,01%, témoignant de sa capacité à générer des revenus attractifs pour ses 1 159 associés. Le 4ème trimestre a vu la distribution d'un dividende de 3,15 euros par part, versé le 21 janvier 2025, portant le dividende annuel à 11,55 euros par part.

La capitalisation de la SCPI a atteint 36,1 millions d'euros à la fin de l'année 2024 avec un patrimoine immobilier entièrement occupé, comme en témoignent les taux d'occupation financier et physique de 100% ! Pour 2025, la société de gestion vise un objectif de distribution entre 6,80 et 7,20%, démontrant sa confiance dans la poursuite de la performance du portefeuille.

Une croissance continue du capital

L'évolution du capital de NCap Continent reflète l'intérêt croissant des investisseurs pour cette SCPI :

Cette progression constante depuis sa création en octobre 2022 illustre la confiance des investisseurs dans la stratégie déployée par l'équipe de gestion.

Stratégie d'investissement paneuropéenne : cibler le dynamisme économique et démographique

Une approche ciblée sur des marchés porteurs

La stratégie de NCap Continent repose sur une identification précise des marchés européens présentant les meilleures perspectives économiques et démographiques. Après s'être développée en Espagne, quatrième puissance économique et démographique de l'Union Européenne, la SCPI a étendu son périmètre d'action au Royaume-Uni depuis environ quatre mois.

Le choix de ces territoires n'est pas le fruit du hasard, mais le résultat d'analyses approfondies. Le Royaume-Uni, avec ses 68,6 millions d'habitants et un PIB de 3 072 milliards d'euros (2023), représente un marché immobilier substantiel, offrant des opportunités d'investissement diversifiées.

Quatre pays au cœur de la stratégie

NCap Continent concentre actuellement ses investissements sur quatre marchés européens stratégiques :

Cette diversification géographique permet de réduire les risques liés à un marché spécifique tout en exploitant les opportunités propres à chaque territoire.

Un portefeuille immobilier diversifié et résilient

Composition sectorielle équilibrée

Le patrimoine de NCap Continent présente actuellement une répartition sectorielle diversifiée, permettant de minimiser les risques liés à un secteur particulier :

Cette diversification contribue à la résilience du portefeuille face aux fluctuations des différents marchés immobiliers.

Un patrimoine en expansion

La SCPI possède actuellement 12 immeubles totalisant une surface de 15 241 m², loués à 13 locataires. La diversité des actifs et des locataires assure une source de revenus stable et pérenne, tout en limitant l'impact potentiel de défaillances locatives isolées.

Focus sur la dernière acquisition : renforcement stratégique au Royaume-Uni

Un actif commercial à Newcastle

Au cours du dernier trimestre 2024, NCap Continent a consolidé sa présence au Royaume-Uni avec l'acquisition d'un actif commercial situé à Newcastle-upon-Tyne. Cet immeuble de 589 m² – acquis pour 3,4 millions d'euros – est situé au cœur de l'artère commerciale principale de la ville, bénéficiant d'une excellente accessibilité grâce à sa proximité avec la station de métro Haymarket.

Des locataires de qualité pour un revenu sécurisé

L'actif est occupé par deux locataires de renom :

Ces baux de longue durée avec des enseignes établies assurent un potentiel optimal de stabilité et de performance pour l'investissement. L'immeuble a par ailleurs bénéficié d'importantes rénovations en 2023, incluant une toiture entièrement refaite, garantissant la qualité du bâti et limitant les besoins en travaux à moyen terme.

Perspectives et engagements pour 2025

Poursuite de la conquête européenne

Pour 2025, NCap Continent maintient sa stratégie d'expansion européenne, avec un engagement fort pour identifier les marchés à fort potentiel et saisir les opportunités d'investissement les plus prometteuses. Cette approche proactive vise à construire un portefeuille immobilier solide, diversifié et résilient face aux évolutions du marché.

Un engagement ESG concret

La dimension environnementale et sociale n'est pas négligée dans la stratégie de NCap Continent. La SCPI a obtenu une note ESG de 32/100 pour l'année 2024 et poursuit ses efforts d'amélioration. Une campagne de sensibilisation sur les consommations d'énergie a été menée auprès des locataires, accompagnée d'un guide des bonnes pratiques responsables.

En octobre 2024, Norma Capital a renforcé son équipe avec l'arrivée d'une nouvelle responsable ISR, chargée d'animer la stratégie de finance durable et responsable, soulignant l'importance accordée à ces enjeux.

Conclusion : une SCPI en phase avec les enjeux actuels

NCap Continent se positionne comme une solution d'investissement adaptée aux investisseurs recherchant une diversification de leur patrimoine à l'échelle européenne. Sa stratégie claire, ciblant des marchés démographiquement et économiquement dynamiques, ainsi que sa diversification sectorielle, en font un véhicule d'investissement résilient face aux aléas économiques.

Avec un taux de distribution attractif et des perspectives de développement prometteuses, cette SCPI européenne continue de séduire de nouveaux investisseurs, illustrant ainsi la pertinence de son positionnement sur le marché des SCPI. Toutefois, comme pour tout placement immobilier, il convient de rappeler que l'investissement en SCPI comporte certains risques, notamment de perte en capital, et que sa liquidité n'est pas garantie.

Note : Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Tout investissement comporte des risques qu'il convient d'évaluer avec l'aide d'un conseiller en gestion de patrimoine.