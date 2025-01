Investissement immobilier à l'étranger, quels risques ? / iStock.com - frantic00

Un investissement risqué ?

Investir dans la pierre à l’étranger offre des avantages mais présente aussi des aléas à connaître. Un investissement immobilier hors de nos frontières est synonyme de gestion à distance : démarches administratives, supervision des travaux… Cela peut être compliqué, surtout quand on ne connaît personne dans le pays où l’on a choisi d’investir. Il y a en outre la question des règles et des lois en vigueur au sein de ce dernier. Elles peuvent être différentes de celles appliquées en France dans le domaine de l’immobilier. Il convient donc de bien se renseigner à ce sujet, notamment pour éviter les sanctions. Vous souhaitez vous lancer dans un investissement locatif ? Il faudra trouver un ou des locataires, échanger avec eux et même, si besoin, réclamer les loyers impayés. De plus, il y a le risque d’incidents (dégâts dûs à une tempête, par exemple). Vous devrez trouver une ou plusieurs entreprises locales pour gérer les réparations. En investissant dans l’immobilier à l’étranger, il existe un autre risque : celui de choisir un pays où la fiscalité est tout sauf avantageuse. Informez-vous bien sur ce point avant de vous lancer. À noter : investir dans l’immobilier à l’étranger ne vous exonère pas d’impôts en France (IFI, Impôt sur la Fortune Immobilière). Pensez donc bien à vérifier que votre investissement vous rapportera plus qu’il ne vous coûtera. Il faut aussi faire preuve de prudence avec les offres trop alléchantes. Les arnaques existent aussi dans l’immobilier. Enfin, avec un investissement dans la pierre à l’étranger, les risques en lien avec le changement climatique sont à prendre en compte. En résumé, les inconvénients d’un investissement immobilier à l’étranger sont les suivants : ● législation différente ; ● fiscalité peu voire pas avantageuse ; ● barrières linguistiques et culturelles ; ● pièges/arnaques ; ● changements/catastrophes climatiques ; ● gestion à distance. N’oublions pas les risques politiques et économiques et la possible facturation de frais supplémentaires.

Investir dans l’immobilier à l’étranger : quelques conseils

Pour commencer, il est recommandé de confier la gestion de votre bien à une agence immobilière. Cela vous permettra de gagner du temps et d’éviter divers tracas. Il est également conseillé de ne pas investir sans s’être préalablement rendu sur place. Visitez le bien afin de vous assurer qu’il correspond à sa description. Vérifiez divers points comme, entre autres, la proximité des transports en commun, des écoles et des commerces. Réfléchissez bien au financement de votre projet immobilier. Vous pouvez contracter un prêt en France ou bien dans le pays où vous souhaitez investir. Comparez plusieurs solutions et choisissez celle qui vous convient le mieux. Demandez conseil, posez des questions. Et pour éviter les mauvaises surprises dans le pays ciblé, entourez-vous d’experts de l’immobilier et de spécialistes des questions administratives comme la succession, par exemple. On recommande en particulier de rédiger un testament dans lequel il est stipulé que la succession sera régie par la loi française.