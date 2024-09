Investir dans une start-up ou une PME grâce au capital investissement

Le capital-investissement est plus ou moins risqué en fonction de la maturité des entreprises concernées.

Sommaire:

Qu’est-ce que le capital-investissement, ou «private equity»?

Investir dans le private equity via un fonds de placement collectif

Pour investir en private equity il faut accepter le risque

Investir en private equity via l’assurance-vie pour profiter de sa fiscalité

Qu’est-ce que le capital-investissement, ou «private equity»?

Le capital investissement consiste à investir dans le capital de sociétés non cotées. L’investissement peut intervenir à différents stades de la vie de l’entreprise/société. Cela peut être par exemple: au moment de sa création, de son développement à de nouveaux marchés, de sa transmission à de nouveaux gérants…. Il existe donc plusieurs types de capital-investissement, avec des niveaux de risque variables. Il existe également un marché secondaire du private equity .

Les investissements en private equity peuvent prendre différentes formes:

En direct, pour les investisseurs avertis disposant de fonds importants à investir,

Via une plateforme de financement participatif, avec un ticket d’entrée moyen aux alentours de 500 euros,

Par l’intermédiaire de fonds de placement collectif,

Via un contrat d’assurance-vie ou un Plan Épargne Retraite.

À noter Le capital investissement s’oppose au «public equity»: l’investissement dans des sociétés cotées en Bourse.

Investir dans le private equity via un fonds de placement collectif

Vous pouvez investir en private equity en achetant des parts dans un fonds de placement collectif. Il s’agit d’un véhicule d’investissement collectant l’épargne auprès d’investisseurs privés pour l’investir dans les entreprises sélectionnées. Plusieurs types de fonds permettent d’investir en private equity à partir de quelques milliers d’euros:

les Fonds communs de Placement à Risque (FCPR),

les Fonds d’Investissement de Proximité (FIP),

les Fonds Communs de Placement dans l’Innovation (FCPI).

3 bonnes raisons d’investir dans le private equity

Profiter de rendements pouvant être élevés

Selon France Invest (l’association des investisseurs pour la croissance), la performance moyenne du private equity sur la période 2013-2022 s’établit à 14,2% nets par an.

Soutenir l’économie

En optant pour le capital-investissement, vous accompagnez le développement et la croissance de start-up et de PME dynamiques. Votre placement est fléché vers l’économie réelle.

Bénéficier d’un avantage fiscal

Investir dans un fonds de capital investissement peut vous permettre de réduire votre impôt sur le revenu, sous conditions. Après 5 ans de détention des parts, vos gains ne sont plus soumis à l’impôt sur le revenu. Les prélèvements sociaux restent dus.

Pour investir en private equity il faut accepter le risque

L’investissement dans le non coté est un placement présentant des risques élevés de perte en capital. Pour diluer ce risque, les sociétés de gestion diversifient leur portefeuille: elles investissent dans plusieurs entreprises, aux stades de développement différents et dans des secteurs d’activités variés. En outre, certains investissements sont plus risqués que d’autres. Investir dans des PME ou de jeunes entreprises innovantes est moins prudent que l’investissement dans des entreprises de taille importante et solidement implantées.

Il est compliqué d’obtenir le rachat de ses parts de capital-investissement pendant la durée de vie du fonds, sauf en cas de circonstances exceptionnelles. Ainsi, votre épargne est immobilisée pendant une période généralement comprise entre 8 et 10 ans. Cette illiquidité permet de maximiser la performance. Le gestionnaire revend les parts de société au moment le plus opportun pour obtenir une plus-value.

Investir en private equity via l’assurance-vie pour profiter de sa fiscalité

Quand le manque de liquidité du capital-investissement vous dérange, vous pouvez investir dans cette classe d’actif via un contrat d’assurance-vie. Les fonds de capital-investissement accessibles par le biais de ce contrat doivent conserver une poche de liquidité pour honorer les demandes de rachat. En contrepartie, le rendement est moindre, car cette poche n’est pas investie. En tenant compte des frais de l’assureur et/ou du courtier, vous pouvez espérer une performance de 8% à 10% sur un horizon de placement d’une dizaine d’années. Certains PER permettent également d’investir en private equity.