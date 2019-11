Investir dans une SOFICA -- Société pour le Financement de l'Industrie Cinématographique -- est une excellente solution du point de vue fiscal. L'avantage peut en effet être des plus significatifs. Qu'est-ce qu'une SOFICA ? Comment en acheter des parts ? Quid de l'avantage en termes d'impôts sur le revenu ? Nos réponses dans cet article.

iStock-Infografick

Qu'est-ce qu'une SOFICA ?

Les SOFICA sont des sociétés dont la finalité est de soutenir le financement de l'industrie cinématographique. Elles consacrent les fonds collectés au financement de productions audiovisuelles diverses telles que les films, les documentaires et les séries TV. L'Autorité des Marchés Financiers (AMF) encadre l'activité notamment en éditant une liste d'établissements financiers autorisés à commercialiser des parts de SOFICA. Toutes les grandes banques sont ainsi agréées et les SOFICA dans lesquelles il est possible d'investir sont en nombre restreint. Il s'agit ainsi de structures telles que Cinémage, A plusimage, Cofimage, Palatine Étoile, Idéfilms et Sofitvciné notamment. Le Centre National du Cinéma a récemment lancé une campagne de collectes de fonds auprès des particuliers, et ce jusqu'au 31 décembre 2019. Cela suppose qu'il est donc encore possible d'acheter des parts dans ces sociétés jusqu'à la fin de l'année et de bénéficier en retour d'un avantage fiscal attractif. Car il s'agit bien là du principal pour ne pas dire seul intérêt de se porter acquéreur de parts dans une SOFICA, faire sensiblement baisser le montant de son impôt sur le revenu.

Acheter des parts de SOFICA

Investir dans une SOFICA revient à en devenir actionnaire, car ces structures sont des sociétés anonymes. Si le rendement annuel moyen n'est pas particulièrement élevé, de l'ordre de 1,9 %, le vrai intérêt de ce type de placement est fiscal. Les particuliers ont en effet la possibilité de déduire de leur revenu imposable 30 % du montant de l'investissement voire même 36 % si la SOFICA injecte au minimum 10 % des fonds qu'elle collecte dans une société de production audiovisuelle. Cet avantage fiscal peut même atteindre 48 % si les SOFICA dirigent 10 % de leurs investissements à la souscription au capital de sociétés de réalisation audiovisuelle, en plus de l'engagement précédent. Quelques règles existent toutefois. Il est ainsi possible d'investir dans une SOFICA dans la limite de 25 % de son revenu net global et le plafond maximal de réduction fiscale accordée est de 18 000 euros. Ce qui laisse tout de même une marge de manœuvre conséquente. Alors, comment investir dans une SOFICA ? Pour cela, il faut s'adresser à son conseiller bancaire ou à un professionnel de la gestion de patrimoine, car ils sont les plus à même d'orienter leurs clients vers les sociétés les plus rentables du secteur. Investir en « direct » n'est pas possible, un intermédiaire est nécessaire.Investir dans une SOFICA permet à la fois de soutenir la production audiovisuelle française (films, documentaires, séries TV...) tout en bénéficiant en retour d'un avantage fiscal attractif pouvant atteindre jusqu'à 18 000 euros par foyer fiscal. Pour en bénéficier, s'adresser à son conseiller bancaire ou en gestion de patrimoine est la garantie de réaliser un placement sûr.