Investir dans les bois et forêts : France Valley lance le premier GFI agréé par l'AMF (Crédit photo: Fotolia)

Le GFI (Groupement forestier d'investissement) est un véhicule d'investissement qui permet aux épargnants de bénéficier d'un placement collectif dédié aux actifs forestiers. La société de gestion France Valley vient d'annoncer le lancement du premier GFI agrée? par l'AMF. Explications.

Pourquoi investir dans les bois et forêts ?

La forêt couvre 30% du territoire national et représente 10% de la surface boisée européenne. La France est la troisième surface forestière européenne derrière la Suède et la Finlande. Énergie renouvelable, construction, décoration ... le bois est un matériau d'avenir : la filière représente 425 000 emplois (soit plus que le secteur automobile) et plus de 60 000 entreprises. L'État soutient activement le développement du secteur en proposant des avantages fiscaux.

Depuis plus de 20 ans, le marché forestier est stable, insensible aux crises économiques et financières et à la faiblesse des taux d'intérêt. En 2018, le prix moyen d'un hectare de forêt a connu une nette hausse de +3,5%.

L'investissement forestier permet de diversifier son patrimoine car c'est un placement déconnecté des marchés financiers et du marché immobilier. Son rendement est régulier et stable dans le temps, de l'ordre de 1% et 3% par an, avec une prise de risque modérée, même si le risque de perte en capital existe (tempête, incendie, maladies). Le cycle d'exploitation des forêts est long, c'est un investissement qu'il convient d'envisager sur 10 à 15 ans environ.

Qu'est ce qu'un GFI ?

Choix du type de forêt, emplacement, exploitation, vente et distribution du bois ... un investissement forestier demande une expertise qui n'est pas forcément à la portée de tout le monde. Plutôt qu'investir directement dans un domaine forestier, il est possible d'acquérir des parts de groupement forestier.

Acheter des parts revient à devenir propriétaire d'une partie du patrimoine forestier du groupement et permet de recevoir une quote-part des revenus issus de son exploitation. L'acquisition et l'exploitation des forêts sont déléguées à des professionnels : l'épargnant n'a pas à se soucier de la gestion de la forêt, souvent coûteuse et très contraignante.

Le groupement forestier permet d'investir avec une mise de fonds limitée (le prix d'une part est de quelques milliers d'euros), de répartir son épargne sur différents types de forêts (géographie, essences) et donc de réduire les risques.

Il existe deux types de groupements forestiers : le GFI et le GFF (Groupement foncier forestier). Le GFI se distingue du GFF car iI offre une meilleure liquidité des parts. En effet, avec le GFI, il n'y a plus de restriction en nombre d'investisseurs et en montant d'encours et le système d'achat/vente des parts est comparable à celui des SCPI (Société civile de placement immobilier). Ensuite, contrairement au GFF, en cas de faillite du groupement forestier, la responsabilité des associés du GFI est limitée à leur apport.

" Si les Groupements fonciers forestiers permettent déjà aux investisseurs de diversifier une partie de leurs actifs, commente Arnaud Filhol, directeur général de France Valley, ils ont quelques contraintes, comme leur taille qui limite la diversification et réduit la liquidité des parts. Avec le Visa de l'AMF, le GFI fait offre au public et la liquidité, sans être garantie, est facilitée puisqu'organisée comme celle des SCPI, avec le mécanisme de retrait-souscription. "

Le GFI, une fiscalité avantageuse

Réduction d'impôt sur le revenu

Acquérir des parts de GFI permet de bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu égale à 18% du montant investi, dans la limite d'un investissement de 5 700 euros pour une personne seule et de 11 400 euros pour un couple (soit une réduction d'impôt maximum de 1 026 € pour une personne seule et 2 052 euros pour un couple). En contrepartie, il faut conserver les parts pendant 8 ans. Cet avantage fiscal est soumis au plafonnement des niches fiscales.

Exonération partielle d'impôt sur la fortune immobilière

Les parts de groupement forestier sont soumises à l'impôt sur la fortune immobilière (IFI), mais seulement à hauteur de 25% du patrimoine forestier, soit un abattement de 75% (en contrepartie d'une durée de blocage des parts). Dans certains cas, et notamment s'agissant des parts de Groupements Forestiers de France Valley, les parts échappent totalement à l'IFI.

Exonération partielle de droits de succession et de donation

L'investissement dans un groupement forestier permet de bénéficier d'un abattement de 75% sur les droits de donation et de succession (en contrepartie d'une durée de blocage des parts).