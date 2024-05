Investir dans l’e-sport: l’investissement en Bourse dynamique

Investir dans un secteur lié au divertissement peut se faire via la Bourse, en achetant des actions ou des ETF.

E-sport, un placement prometteur pour les investisseurs

E-sport: Un secteur en consolidation après des passages difficiles

Comment investir dans l’e-sport?

Le terme e-sport, ou sport électronique, désigne les compétitions de jeux vidéo. Elles sont organisées via un réseau local (LAN party) ou sur Internet. Les tournois remplissent les stades et attirent des millions de spectateurs en ligne sur des plateformes comme Twitch ou YouTube. Le sport électronique est considéré comme une discipline à part entière par les instances sportives. Pour encourager son développement, le gouvernement français a décidé d’abaisser la TVA sur la billetterie des événements e-sport de 20% à 5,5% au 1er janvier 2024.

Les recettes du secteur sont estimées à 1,8 milliard de dollars pour l’année 2023. D’après une analyse de Barclays, l’écosystème de l’e-sport pourrait atteindre 9,6 milliards de dollars en 2030. Les principales sources de revenus sont les sponsors (environ 45%), la publicité et les droits de diffusion (autour de 20% chacun), les licences et les produits dérivés. Les 10 premières sociétés d’e-sport pesaient 3,5 milliards de dollars en 2022, soit une hausse de 46% par rapport à fin 2020. On estime que l’e-sport rassemble plus de 600 millions de spectateurs à travers le monde. La Chine est le premier marché, avec plus de 200 millions de fans.

Le secteur de l’e-sport a pu faire figure d’eldorado financier au cours des dernières années. La promesse d’une rentabilité élevée a conduit de nombreux investisseurs à injecter des sommes importantes, notamment en sponsorisant des équipes professionnelles. Malheureusement, la croissance du secteur est plus lente que celle des sports traditionnels. Les profits attendus par les investisseurs ont tardé à venir. Cela tient principalement à l’absence de droits télévisuels et au fait que de nombreux événements sont accessibles gratuitement sur les plateformes de streaming.

L’engouement s’est estompé. Certains investisseurs et sponsors ont préféré couper leurs financements. C’est le cas de BMW, qui a annoncé son retrait progressif de l’e-sport début 2023. En France, LDLC OL, association historique de l’e-sport liée à l’Olympique lyonnais, a mis fin à toutes ses opérations en mai 2023. Selon les experts, la bulle spéculative s’est dégonflée et le secteur est aujourd’hui mature. Les chiffres de l’e-sport laissent toujours présager de belles performances. Malgré tout, la prudence est de mise.

Comment investir dans l’e-sport?

Acheter directement des actions

L’une des manières d’investir dans l’e-sport est d’acquérir des actions de sociétés qui développent et éditent des jeux vidéo adaptés à la compétition. Il existe Electronic Arts (EA Sports FC, ex-Fifa), Epic Games (Fortnite), Activision (Call of Duty), Riot Games (League of Legends), appartenant au géant chinois Tencent, à Sony Interactive Entertainment ou à Ubisoft. Cet investissement peut se faire via un Compte-Titres Ordinaire (CTO). Toutefois, mieux vaut rester prudent: le secteur des jeux vidéo connaît une forte volatilité.

Une autre piste consiste à investir dans les diffuseurs de contenus, tels que les plateformes YouTube (détenue par Google), Twitch (détenue par Amazon), ou le leader chinois Huya (détenue par Tencent). Vous pouvez également miser sur le géant chinois de la diffusion en direct DouYu ou sur l’entreprise suédoise Modern Times Group, comptant parmi les puissantes dans le secteur de l’e-sport.

Investir via les ETF

Les ETF (Exchange Traded Funds), ou trackers, constituent un support privilégié pour investir dans le secteur de l’e-sport. Si vous visez les entreprises américaines, vous devez vous tourner vers les ETF répliquant les performances de l’indice spécialisé MVIS Global Video Gaming and eSports Index, du S&P 500 ou du Nasdaq. Parmi les ETF dédiés au sport électronique, on peut citer: VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF, Roundhill Video Games ETF (NERD), et Global X Video Games & Esports ETF ( HERO ).