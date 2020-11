Installer des recharges électriques dans les parkings d'immeubles

Avant d'acquérir une voiture électrique, la question de la recharge se pose de façon évidente. Elle peut en effet constituer un frein à l'achat, car le déploiement d'un réseau de recharge conséquent le long des axes routiers n'est pas encore d'actualité. Et si on envisageait des recharges dans les parkings d'immeubles ?

Ce que dit la loi

Comment faire installer une recharge dans la copropriété

Pour les immeubles récents En 2010, la loi Grenelle 2, concernant l'engagement national pour l'environnement, a été promulguée. Parmi les mesures indiquées, il y est dit que toutes les constructions de logements collectifs doivent désormais proposer un nombre de points de recharge pour véhicules électriques équivalent à 10 % des places de stationnement disponibles. En 2017, des précisions s'ajoutent, indiquant que toute la zone de stationnement devra bénéficier d'un circuit électrique spécialisé. Du moins, en théorie : n'hésitez pas à vérifier cela avec votre promoteur. Pour les immeubles anciens Peu de chance de trouver un réseau de recharge dans votre immeuble ancien. Cependant, depuis l'été 2020, la loi indique que l'Assemblée Générale des copropriétaires doit aborder la question de la recharge électrique des véhicules et donc l'adéquation des installations électriques de l'immeuble collectif. Le bureau technique indépendant Mobileese propose des études aux syndics sur l'architecture électrique des parkings résidentiels collectifs, pour y installer des bornes de recharge. L'étude se base sur des principes de pérennité, d'indépendance et d'optimisation financière. Sinon, depuis le décret n°2011-873 de 2011, vous pouvez faire la démarche d'installer sur votre place de stationnement - si elle est couverte et que le parking est clos - une prise de recharge à vos frais.En tant que propriétaire Si vous êtes propriétaire, adressez un courrier au syndic de la copropriété en indiquant votre souhait d'installer un point de recharge. Vous devez aussi joindre le devis d'un professionnel que vous avez choisi ainsi que le schéma de la future installation. Celle-ci devra permettre de calculer la consommation électrique pour facturer au résident utilisateur la consommation de sa borne. En tant que locataire Si vous êtes locataire, votre courrier doit s'adresser au propriétaire, en envoyant une copie pour le syndic. L'accord de la copropriété La copropriété, une fois informée par le syndic, a 6 mois pour signaler son opposition aux travaux d'installation, en raison des motifs suivants : mise en danger de la copropriété, existence d'un dispositif de recharge collectif, volonté affichée d'équiper le parking. Si vous n'avez pas de nouvelles de la copropriété après 6 mois, les travaux peuvent débuter. Une convention entre toutes les parties concernées - le propriétaire et le syndic, et vous si vous êtes locataire - devra être signée. Elle met à plat les conditions d'installation, de gestion et d'entretien de l'infrastructure de recharge.