Inflation : Lidl propose un coupon de 5% de réduction par mois

L'enseigne affirme vouloir compenser l'inflation liée à la pandémie et à la guerre en Ukraine.

Les prix devraient continuer à augmenter au cours des mois à venir dans les rayons. Pour faire face à cette inflation liée à la pandémie de coronavirus et à la guerre en Ukraine, Lidl a décidé de faire un geste pour ses clients. Une fois par mois, ceux-ci pourront demander une réduction de 5% sur le prix de leur chariot de courses.

Pour en bénéficier, les clients devront détenir une carte virtuelle sur l'application « Lidl Plus ». « Concrètement, le 19 mai si vous faites un plein de 100 euros, et que vous utilisez le coupon, vous paierez 95 euros », a précisé Michel Biero, directeur exécutif achats et marketing chez Lidl France, auprès du Parisien . Le bon sera disponible sur l'application le 19 mai, puis chaque premier jour des mois suivants.

Inflation toujours en hausse

Depuis le début de la guerre en Ukraine, les enseignes de grande distribution multiplient les gestes en faveur du pouvoir d'achat des Français. E.Leclerc a mis en place un « bouclier anti-inflation » sur une gamme de 120 produits, dont toute augmentation des prix doit être compensée en bons d'achat. Casino met pour sa part en place des week-ends durant lesquels le carburant est promis à 0,85 euro le litre (le consommateur paie le « vrai » tarif à la pompe, puis la différence lui est remboursée en bons d'achat).

L'ensemble de ces dispositifs vise à fidéliser la clientèle dans une période de fragilisation du pouvoir d'achat, qui pousse les Français à réexaminer leurs dépenses. Selon Jacques Creyssel, délégué général de la Fédération du commerce et de la distribution, l'inflation devrait en effet poursuivre sa hausse dans les mois à venir. Sur le plateau de BFM Business , celui-ci a prévenu : « on va vers des hausses qu'on n'a pas connues depuis près de 40 ans. Notre prévision actuelle, c'est entre 7 et 10%, de manière assez rapide ».