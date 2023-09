Inflation : les pensions de retraite vont être revalorisées de 5,2 % au 1er janvier 2024

Au sujet des minimas sociaux, Bruno Le Maire a annoncé une revalorisation « de 4,6 % environ ». (wir_sind_klein / Pixabay)

Invité à répondre aux questions des lecteurs du « Parisien », Bruno Le Maire, le ministre de l'Economie a annoncé une revalorisation des pensions de retraite de 5,2 % au 1er janvier 2024. Il s'agit d'aider les retraités à faire face à l'inflation qu'il souhaite réduire à « 2 % ».

Le gouvernement a choisi de donner un coup de pouce aux retraités. Leurs pensions vont être revalorisées à compter du 1er janvier 2024. C'est Bruno Le Maire qui l'a annoncé mardi 26 septembre dans une interview accordée aux lecteurs du Parisien . Les pensions de retraite « seront toutes revalorisées de 5,2 % au 1er janvier 2024. L’objectif est de protéger tous les retraités contre l’inflation » , a déclaré le locataire de Bercy.

Au sujet des minimas sociaux, Bruno Le Maire a annoncé une revalorisation « de 4,6 % environ » , soit « 28 euros par mois pour le RSA » . « Toutes les mesures prises pour les étudiants - comme l’augmentation des bourses, la hausse du nombre de jeunes qui vont en bénéficier, la Sécurité sociale ou le repas à un euro - seront maintenues dans le budget pour 2024 » , a également indiqué le ministre.

Réduire l’inflation « autour des 2 % »

La forte inflation des prix des produits alimentaires que l'on connaît depuis 2022 tend à ralentir mais elle reste de 11,2 % sur un an en août 2023 selon l'Insee, rappelle Le Parisien . Lors de cette interview avec les lecteurs du quotidien, Bruno Lemaire s'est montré ambitieux. Il a indiqué qu'il souhaitait réduire l’inflation « autour des 2 % » . De son côté, Emmanuel Macron s'est déjà exprimé au sujet de l'inflation évaluant des pistes, comme « un accord sur la modération des marges dans le secteur » en procédant à « des vérifications » , notent nos confrères.

Concernant la demande du chef de l'Etat pour voir les carburants vendus « à prix coûtant » , après les espoirs du gouvernement d'un carburant vendu « à perte » , les enseignes de supermarchés se sont engagées, mardi 26 septembre, à vendre l’essence sans faire de bénéfice. Emmanuel Macron a indiqué dimanche 24 septembre qu'un aide « limitée aux travailleurs » permettrait de compenser la hausse des prix du carburant. Elle pourrait atteindre « 100 euros par voiture et par an » , et concernerait 50 % des ménages les plus modestes.