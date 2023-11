Inégalités : le nombre de Français en dessous du seuil de pauvreté augmente

(Crédits photo: © woff- stock.adobe.com)

Chaque année, l'Insee met à jour ses statistiques sur la pauvreté en France. Et, en 2021, les inégalités s'accentuent, en même temps que le nombre de personnes pauvres augmente dans l'hexagone.

Le seuil de pauvreté monétaire est un indicateur important calculé chaque année par l'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee). En effet, ce chiffre permet de mesurer l'évolution de la situation des personnes les plus pauvres en France, qui sont de plus en plus nombreuses, en particulier depuis la pandémie de Covid-19. Quels sont les chiffres de l'Insee relatifs à la pauvreté au titre de l'année 2021 ?

Un seuil de pauvreté monétaire de 1 158 euros par mois pour une personne seule

Au vu de votre niveau de revenu, êtes-vous considéré comme pauvre ou non selon les dernières statistiques sur la pauvreté dévoilées par l'Insee ? En 2021, le seuil de pauvreté monétaire s'établit à 1 158 euros pour une personne seule, ce qui représente 60 % du revenu médian des foyers français. En dessous de ce seuil, une personne est ainsi considérée comme pauvre, ce qui est le cas de près de 14,5 % de la population française qui vit en métropole.

En 2021, le nombre de personnes pauvres a ainsi augmenté de quasiment un point, en comparaison avec 2020, sur fond de fin des aides exceptionnelles liées au Covid-19. Et pour certaines d'entre elles, la situation est encore plus difficile. En effet, la moitié des Français pauvres vit avec un revenu inférieur à 924 euros par mois selon l'Insee.

Qui sont les Français les plus touchés par la pauvreté ?

En matière de pauvreté, toutes les catégories de la population ne sont pas touchées de la même façon. Ainsi, les chômeurs sont particulièrement concernés par cette problématique, puisque 35,1 % d'entre eux ont des revenus inférieurs à 1 158 euros par mois pour une personne seule, un chiffre qui progresse de 1,9 % en l'espace d'un an.

Les familles ayant trois enfants ou plus sont également concernées, avec un foyer sur quatre (25,6 %) qui vit avec un revenu inférieur au seuil de pauvreté, soit une hausse de 4,8 % entre 2020 et 2021. Viennent ensuite les retraités, qui, pour 10,9 % d'entre eux, ont un revenu inférieur à ce seuil de pauvreté monétaire, soit une augmentation de 0,7 % entre 2020 et 2021.

Des inégalités de richesse accentuées par la crise du Covid-19

Les statistiques récemment révélées par l'Insee sont basées sur l'année 2021, une période charnière, puisqu'elle a été marquée par la fin de certains dispositifs exceptionnels liés à la pandémie de coronavirus. C'est donc sans surprise que l'Insee constate que le niveau de vie des 20 % des ménages les plus modestes a diminué de plus de 2 % en seulement un an, entre 2020 et 2021.

"La France sort de l'épisode Covid en 2021 avec un taux de pauvreté supérieur à celui qu'elle avait quand elle y est entrée", souligne l'Insee.

A l'inverse, les foyers aux revenus les plus élevés ont vu leurs ressources augmenter grâce au retour à la normale de l'activité économique. À titre d'exemple, les revenus des ménages situés dans le 8e décile ont progressé de 1,6 % en un an. In fine, "Le contexte de reprise économique bénéficie à l'ensemble des ménages, excepté les plus modestes", explique l'Insee dans son étude.