Salaires : gagnez-vous plus ou moins que la majorité des Français ?

(Crédits photo: © HJBC - stock.adobe.com)

Dans une étude publiée ce mois-ci, l'Insee révèle le niveau de revenu médian des salariés du privé sur l'année 2022 : 2 091 euros précisément. Comment interpréter ce chiffre, et quelle est son évolution ?

Afin de suivre l'évolution des revenus des Français, l'Insee analyse chaque année le niveau de salaire dans le secteur privé. Résultat de la dernière étude réalisée ? En 2022, le salaire médian net s'est établi à 2 091 euros, soit une hausse de près de 80 euros en l'espace d'un an. Mais cette augmentation est-elle vraiment suffisante pour compenser l'inflation ? Et quelle est la réalité qui se cache derrière cette médiane ?

Un salarié à temps plein sur deux gagne plus de 2 091 euros nets par mois

2 091 euros : tel est le salaire net médian des Français selon les chiffres de l'Insee publiés en novembre 2023, sur la base des revenus constatés au cours de l'année 2022. Autrement dit : 50 % des Français salariés gagnent plus de 2 091 euros nets par mois, et 50 % gagnent moins. Ces chiffres sont calculés sur la base d'équivalent temps plein (ou ETP), et les salariés qui travaillent à temps partiel voient donc leur rémunération ramenée à 39 heures.

Mais derrière cette médiane globale qui atteint quasiment les 2 100 euros nets par mois, se cache une autre réalité : celle des écarts de salaire entre hommes et femmes. En effet, la médiane pour les hommes est nettement supérieure, puisqu'elle atteint 2 182 euros nets par mois, contre moins de 2 000 euros par mois pour les femmes. Précisément, le salaire médian des femmes en équivalent temps plein est de 1 975 euros mensuels.

A lire aussi : Rémunération et exonération d'impôt : les avantages à s'engager en tant que réserviste

Le salaire médian augmente-t-il assez vite pour compenser l'inflation ?

Grâce à son étude annuelle, l'Insee offre un point de repère et de comparaison fiable aux Français qui sont salariés. En 2021, le salaire médian était ainsi de 2 012 euros nets par mois, soit une hausse de 79 euros par mois entre 2021 et 2022. Les salaires ont donc augmenté de 3,9 % en l'espace d'un an. Pourtant, l'Insee estime que, à euros constants, les salaires ont régressé de -1,3 % entre 2021 et 2022.

Pour calculer ce chiffre "à euros constants", l'Insee tient compte de l'inflation, c'est-à-dire de l'évolution des prix dans l'hexagone. Résultat, derrière l'augmentation apparente des salaires se cache une autre réalité : celle d'une perte progressive de pouvoir d'achat pour tous les salariés dont le salaire n'a pas au moins augmenté de 5,2 % en un an. Un scénario qui pourrait à nouveau se reproduire en 2023, puisque l'inflation constatée au mois d'octobre était de 4,2 % sur un an, toujours selon l'Insee.

La moyenne, ce chiffre qui permet de mieux comprendre la répartition des salaires

Médiane et moyenne sont deux chiffres distincts, qu'il ne faut pas confondre. L'intérêt de la médiane est de connaître le niveau de salaire au-delà duquel 50 % des Français gagnent davantage, et en dessous duquel 50 % des salariés gagnent moins. La moyenne, quant à elle, est largement dopée par les gros salaires, dont le montant la fait s'envoler.

Pour preuve : en 2022, le salaire net moyen mensuel était de 2 630 euros, nettement supérieur à la médiane de 2 091 euros. La moyenne calculée par l'Insee permet de mettre en évidence les écarts de salaire. Par exemple, 10 % des salariés gagnent plus de 4 162 euros nets par mois. Et pour les 1 % les mieux lotis, ce chiffre monte même à 9 973 euros nets mensuels. Vous pouvez aussi comparer votre salaire net mensuel à celui des Français via ce simulateur.